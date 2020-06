Überragender Bennet Hundt führt BG Göttingen zum Sieg

Göttingen. Die Veilchen besiegen zum Auftakt des BBL-Finalturniers in München die Merlins Crailsheim mit 89:78 (51:42). Youngster Hundt erzielt dabei 30 Punkte.

Die BG Göttingen hat Geschichte geschrieben und das Auftaktspiel beim BBL Finalturnier 2020 gewonnen. Am Samstagabend besiegte die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers die Hakro Merlins Crailsheim vor leeren Rängen im Audi Dome in München mit 89:78 (51:42). Angeführt vom überragenden Bennet Hundt führten die Veilchen von der ersten bis zur letzten Minute und ließen auch keinen Ausgleich durch die Crailsheimer zu. 30 Punkte, eine neue Karrierebestleistung, standen am Ende für den 21-Jährigen zu Buche. Terry Allen steuerte 18 Punkte zum Sieg bei, Alex Ruoff glänzte mit einem Double-Double (12 Punkte, 10 Assists).

„Ich gratuliere meiner Mannschaft, der Organisation, unseren Fans und den Sponsoren. Ich war überrascht über unser hohes Niveau in der ersten Halbzeit. Wir haben den Ball bewegt, als Team zusammengespielt und dort weitergemacht, wo wir im März im Spiel gegen die Hamburg Towers aufgehört haben. In der zweiten Halbzeit ging es dann etwas mehr hoch und runter, aber das hat sicherlich auch mit der Fitness zu tun“, berichtete Roijakkers im Anschluss an die Begegnung.

Die Veilchen starteten glänzend und fanden sofort ihren Rhythmus, obwohl sie in München kurzfristig auch auf Elias Lasisi verzichten müssen, der mit einer Oberschenkelverletzung für das Turnier ausfällt. Hundt und Ruoff trafen von Außen zum 8:2 (3.), aber die Merlins kamen dann im Spiel an und auf 8:7 heran (5.). Allerdings ließen sich die Göttinger davon nicht beeindrucken und erhöhten den Vorsprung nach und nach. Allen traf erneut von außen zum 15:7. Zum Ende des Abschnitts streuten auch Dominic Lockhart und Andric Dreier ein, sodass die Führung auf 27:17 anwuchs (10.). Den Abschnitt schloss Hundt durch Punkte zum 29:20 ab.

Merlins kommen heran, BG kontert

Den besseren Start ins zweite Viertel erwischten die Merlins, die sich auf 29:25 heranarbeiteten. Hundt verschaffte seinem Team wieder etwas Luft; Ruoff und Jito Kok legten zum 38:27 nach (15.). Die anschließende Auszeit von Merlins-Headcoach Tuamos Iisalo zeigte Wirkung, sein Team verkürzte auf 40:36 (16.). Im Gegenzug nahm auch Roijakkers eine Auszeit, die ebenfalls wirkte. Andric schloss einen 11:2-Lauf zum 51:38 ab (19.), in die Pause ging es beim Stand von 51:42.

Nach dem Seitenwechsel musste die BG fast fünf Minuten auf die ersten Punkte warten. Erzielt wurden sie durch – wie sollte es anders sein – Hundt zum 54:48 (25.). Ruoff legt sofort zum 57:48 nach, doch die Crailsheimer zeigten nun mehr Kampfgeist. Hawkins verkürzte auf 57:54 (27.), ehe sich die Göttinger bis zum Viertelende wieder absetzen konnten (68:59).

Veilchen bauen Vorsprung aus

Der Start in den letzten Abschnitt lief für die Veilchen wieder besser: Ruoff und Marvin Omuvwie bauten den Vorsprung auf 13 Zähler aus (72:59/32.). Die Merlins gaben sich aber noch nicht geschlagen und kämpften sich auf sechs Punkte heran (75:69/35.). Zwar antworteten die Göttinger immer wieder, aber Crailsheim blieb zäh und macht es durch Hawkins‘ Dreier zum 82:77 noch einmal spannend (38.). Doch Andric behielt die Nerven und versenkte seinen vierten Dreier zum 85:77, Hundt machte mit dem 87:78 dann den Deckel drauf (40.).

„Bei uns war die Energie und die Fitness etwas besser. Ich muss unserem Athletiktrainer Domenik Theodorou ein Riesen-Kompliment aussprechen. Er hat dafür gesorgt, dass die Spieler so fit sind. Ohne ihn ist Göttingen gar nichts“, sagte Roijakkers und lobte auch die beiden niederländischen Neuzugänge Kok und Leon Williams: „Beide haben einen guten Job gemacht, ich bin froh, dass wir sie hier haben.“

30-Punkte-Mann Hundt freute sich, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können, von seiner eigenen Leistung war er dabei selber überrascht: „Damit rechnet man natürlich nicht. Ich hab einen guten Tag erwischt, habe mich gut gefühlt. Aber Ende ist der Sieg natürlich das Wichtigste.“