Der FC Eisdorf meldet wieder eine zweite Herrenmannschaft

In Zeiten, in denen immer mehr Fußballvereine Probleme haben, eine Mannschaft zu stellen, Spielgemeinschaften gebildet werden müssen und manch ein Club ganz von der Bildfläche verschwindet, sorgt der FC Eisdorf für ein positives Ausrufezeichen. Nach einigen Jahren mit nur einer Mannschaft im Spielbetrieb wird der FCE zur kommenden Saison wieder eine zweite Herrenmannschaft stellen. „Ziel ist es, einen angemessenen sportlichen Unterbau für einen strukturierten Fußball zu schaffen, bei dem jeder Willkommen ist und ohne Einschränkungen zur FCE-Familie gehört“, erklären die Eisdorfer.

Julian Fuchs wird die neue Mannschaft als Spielertrainer leiten, er ist umgehend mit Tatendrang, Euphorie und Enthusiasmus in die Planungen eingestiegen. Als als aktiver Fußballer kann Fuchs auf knapp 28 Jahre Erfahrung am runden Leder zurückblicken. Vor seiner Zeit in Eisdorf spielte er in der Jugend für den SV Lerbach und TuSpo Petershütte. Als 17-Jähriger debütierte Fuchs dann für die Lerbacher in der Kreisliga, ehe er nach 13 Jahren beim SVL ins Borntal wechselte.

Als Unterstützung an der Seitenlinie konnte der FCE mit Miroslaw Staniszewski einen vielseitigen Fußballkenner mit Trainer- und Betreuererfahrung hinzugewinnen. Hinzu kommt der Gittelder Murat Ekşi, der zu aktiven Zeiten für den MTV Gittelde und den FC Dostluk Spor Osterode gespielt hat.

Mit gebündelten Kräften und dank vieler Kontakte wurde mittlerweile ein 18 Mann starke Kader auf die Beine gestellt - bestehend aus reaktivierten Eisdorfern, einigen Weggefährten aus vergangenen Zeiten und auch ein paar Neuzugängen.