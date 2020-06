Politiker um Fritz Güntzler fordern Finanzhilfe für Profivereine

Die Sportpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben sich mit einem Hilferuf an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. „Wir brauchen dringend Überbrückungshilfen für Sportvereine im (semi-)professionellen Bereich“, so der für den Teamsport zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fritz Güntzler. „Ansonsten drohen ganze Strukturen für immer weg zu brechen“, so die Sportpolitiker in ihrem Brief an die Kanzlerin. Als Göttinger verweist Güntzler auf die aktuelle Situation der Basketball-Bundesliga, in der auch die BG Göttingen antritt.

Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Kontaktverbote haben alle Wettbewerbe im Sport, ob professionell oder nicht, seit Mitte März zum Stillstand gebracht. Durch sogenannte Geisterspiele kann die 1. und 2. Fußball-Bundesliga den Ligabetrieb mittlerweile wieder fortsetzen. Dies ist vor allem deswegen möglich, weil sich der Profifußball zu einem nennenswerten Teil aus den Einnahmen der Fernsehübertragungen finanziert. „Für alle anderen Sportarten gilt dies jedoch nicht“, so Güntzler weiter.

Finanzierung am Veranstaltungsort

So finanzieren sich zum Beispiel im Bereich der Spielsportarten die 255 Vereine der 1. und 2. Liga im Handball, Basketball, Volleyball und Eishockey der Männer und Frauen überwiegend durch die Einnahmen am Veranstaltungsort. Durch das voraussichtlich noch für viele Monate andauernde Verbot größerer Zuschauer-Veranstaltungen, Insolvenzen und Kündigungen der Sponsoren sowie der Werbeeinnahmen in der Arena fällt für diese Vereine die Geschäftsgrundlage, also deren Produkt, vollständig weg. Das Kurzarbeitergeld kann aufgrund des Trainings- und Wettkampfbetriebes nicht gewährt werden.

„Es gibt kein einziges Hilfsprogramm des Bundes, das für diese Vereine greift. Es drohen zahlreiche Insolvenzen und die Lage wird jeden Monat schlimmer. Die über Jahrzehnte gewachsene Sport- und Vereinskultur in Deutschland wird dauerhaft zerstört“, unterstreicht der Göttinger Bundestagsabgeordnete. Man könne sicher davon ausgehen, dass keine der Ligen ihren Spielbetrieb in der Saison 2020/2021 mit allen Mannschaften zu Ende spielen wird, mahnt Güntzler bereits jetzt.

„Die geplanten Hilfsprogramme des Bundes passen nicht zu den Spezifika des Trainings- und Wettkampfbetriebes im Sport und verhindern im Einzelnen entsprechende Antragsverfahren“, so Güntzler. „Im Austausch mit der Spitze des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums des Innern sowie der Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem Koalitionspartner SPD haben wir eine Lösung erarbeitet. Diese Hilfsmaßnahme für rund 1.000 Vereine hätte ein Volumen von insgesamt 200 Millionen Euro für die Saison 2020/2021.“

Dieses Programm würde die einzelnen Programme der Länder zur Unterstützung des Breitensports ergänzen, hofft Güntzler auf eine schnelle Umsetzung.