Nicolai Hansen wird neuer Co-Trainer beim Northeimer HC

Der Northeimer HC ist bei der Suche nach einem neuen Co-Trainer für die Drittliga-Herren fündig geworden. Mit der Verpflichtung von Nicolai Hansen ist dem NHC dabei ein echter Coup gelungen. Der noch 37-jährige Däne war in seiner Spielerkarriere als Abwehrchef und Kreisläufer viele Jahre höherklassig aktiv.

Unter anderem spielte Hansen bis 2018 in Eisenach zwei Jahre in der 1. Bundesliga und vier Jahre in der 2. Bundesliga. Davor war er unter anderem in Bern in der 1. Liga der Schweiz, bei Zweitligist Rostock sowie etliche Jahre in der ersten dänischen Liga aktiv. In der Jugend brachte es Hansen auf 34 Einsätze in der Jugend-Nationalmannschaft Dänemarks. Als Spieler übernahm er stets viel Verantwortung auf und neben dem Spielfeld und war in seinen Teams häufig Kapitän oder Co-Kapitän.

Erfahrung als Jugendtrainer

Verantwortung will der Däne nun auch als Co-Trainer in Northeim übernehmen. Erste Trainererfahrungen sammelte Hansen bei verschiedenen Jugendmannschaften und seit 2019 bei der Thüringen-Auswahl der Jahrgänge 2004 bis 2006. Gerade mit jungen Spielern arbeitet er gerne zusammen und will diese weiterbringen. Das passt perfekt zum Konzept des NHC, bewusst auf junge, talentierten und engagierte Spielern zu setzen.

Hansen möchte in Northeim von den langjährigen Erfahrungen des Cheftrainers Carsten Barnkothe lernen. Die Nähe zu seinem Wohnort Kassel hat das Engagement schließlich möglich gemacht, dreimal war Hansen in der vergangenen Saison zudem schon zu Gast in der Schuhwallhalle und zeigte sich nicht zuletzt von der Stimmung sehr angetan. Für die kommende Hammersaison, die Staffeln bestehen aus jeweils 18 Teams, rechnet er mit einer hohen Qualität bei den Gegnern.