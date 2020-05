Plätze des TC Scharzfeld sind für Spielbetrieb hergerichtet

Scharzfeld. Die Mitglieder waren in den vergangenen Wochen bei Arbeitseinsätzen aktiv, die Bälle können wieder übers Netz fliegen.

In den vergangenen Wochen richteten Mitglieder des TC Scharzfeld das Vereinsgelände im E-Werk-Weg für den Spielbetrieb her. Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, wurden die Arbeitseinsätze in kleinen Gruppen koordiniert und das jeweilige Arbeitsgerät selbst mitgebracht.

Am vergangenen Samstag wurde dann der finale Arbeitseinsatz durchgeführt und bereits am Nachmittag erste Bälle über die frisch gespannten Netze geschlagen. Der TC Scharzfeld hofft trotz der derzeitigen Situation auf weiteren Mitgliederzuwachs. Weitere Informationen gibt es online unter www.tcscharzfeld.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins.