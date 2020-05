Konsolenkicker des SV Rotenberg behalten ihre weiße Weste

Osterode. Ihren Spitzenplatz in der eFootball-Kreisliga müssen die Konsolenkicker des SVR aufgrund des schlechteren Torverhältnisses allerdings abgeben.

Vier Spieltage sind in der eFootball-Kreisliga Göttingen-Osterode absolviert, in der Tabelle trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. Die Spitze hat nach den Wochenspielen die SG Settmarshausen/Mengershausen übernommen, die bislang noch keinen Punkt abgeben musste. Ebenfalls eine weiße Weste haben der Tabellenzweite SV Rotenberg und der Dritte TSV Landolfshausen/Seulingen, der allerdings mit einer Partie in Rückstand ist.

Im Verfolgerfeld befinden sich mit dem VfL 08 Herzberg, dem JFV Rhume-Oder und dem SV Rot-Weiß Hörden gleich drei Teams aus dem Altkreis Osterode. Die Youngster des JFV mussten dabei im direkten Duell gegen Herzberg ihre erste Niederlage einstecken. Die Hördener als amtierender Kreismeister kommen derweil immer besser in Schwung. Zwei gute Begegnungen legte der SV Viktoria Bad Grund hin. Nach einem punktlosen Startwochenende besiegten die Bergstädter den TSV Nesselröden glatt mit 7:1 und feierten den ersten Saisonsieg. Das 2:2 gegen TuSpo Weser Gimte war am vierten Spieltag das erste Remis der gesamten bisherigen Saison. Ergebnisse

FC Gleichen - TuSpo Weser Gimte 5:11

SV Viktoria Bad Grund - TSV Nesselröden 7:1

TuSpo Weser Gimte - TSV Landolfshsn./Seul. 0:7

TuSpo Petershütte - FC Gleichen n.g.

SV RW Hörden - Germania Breitenberg 8:4

FC Merkur Hattorf - SG Settmarshsn./Meng. 2:4

SCW Göttingen - SC HarzTor 0:27

SG Harste/Lenglern - SG Bühren/Scheden n.g.

TSV Jahn Hemeln - VfL 08 Herzberg 3:5

JFV Rhume-Oder - SC Hainberg 4:3

SV Rotenberg - 1. SC Göttingen 05 4:3

TSV Landolfsh./Seul. - TuSpo Petershütte n.g.

TuSpo Weser Gimte - SV Viktoria Bad Grund 2:2

1. SC Göttingen 05 - TSV Nesselröden 7:2

SC Hainberg - SV Rotenberg 3:8

VfL 08 Herzberg - JFV Rhume-Oder 4:3

SG Bühren/Scheden - TSV Jahn Hemeln 11:4

SC HarzTor - SG Harste/Lenglern n.g.

SG Settmarshausen/Meng. - SCW Göttingen 22:0

Germania Breitenberg - FC Merkur Hattorf 3:7

FC Gleichen - SV Rot-Weiß Hörden 4:2