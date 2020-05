KSB Göttingen-Osterode veröffentlicht Leitfaden

In der vergangenen Woche wurden die Verordnungen im Zuge der Corona-Krise in Niedersachsen gelockert. Der Kreissportbund Göttingen-Osterode hat daher Richtlinien und Empfehlungen zur Nutzung der öffentlichen und privaten Freiluftsportstätten während der Corona-Krise veröffentlicht, die Sportlern und Vereinen helfen sollen. Diese sind in enger Abstimmung mit dem Stadtsportbund Göttingen und dem Landkreis erarbeitet worden.

„Der Sport und die Vereine bekommen in ihrem Bereich eine besondere Verantwortung zugeschrieben, denn nur wenn sie versuchen, die folgenden Regelungen und Maßnahmen verantwortungsvoll umzusetzen, können sie ihren Teil zu möglichen weiteren Lockerungen beitragen“, heißt es in dem Schreiben des KSB.

Sitzungen können stattfinden

Die Umsetzung des niedersächsischen Stufenplans unterliegt der permanenten Überprüfung der Infektionszahlentwicklung, so dass bei einem erneuten Anstieg restriktivere Stufen wieder zur Geltung kommen könnten. Die erste Stufe wird derzeit mit der aktuellen Landesverordnung umgesetzt. Diese erlaubt Vereine auch, wieder Sitzungen und Zusammenkünfte durchführen, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält.

„Das oberste Ziel im Rahmen der Öffnung der Freiluftsportanlagen ist es, dass die Menschen untereinander die jetzt bestehenden Vorschriften im Rahmen der Corona-Krise, wie sie im Papier der Sportministerkonferenz vom 28. April formuliert wurden, einhalten können“, verdeutlicht der KSB. Diese Vorschriften umfassen unter anderem die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern bei der Sportausübung, eine kontaktfreie Durchführung und die konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen. Umkleidekabinen bleiben geschlossen, der Bekleidungswechsel und die Körperpflege sollten zu Hause stattfinden. Auch die Sanitäranlagen sollten nur unter Beachtung aller Regeln genutzt werden.

Umsetzung ist entscheidend

Anhand dieser allgemeinen Vorgaben muss der Sportbetrieb durch den Sportverein entsprechend organisiert und kontrolliert durchgeführt werden, so der KSB, und gibt entsprechende Empfehlungen bei der Umsetzung. Generell sind alle Sport- und Bewegungsangebote des Vereins bezüglich ihrer Durchführbarkeit im Sinne der Einhaltung der Regeln zum Infektionsschutz zu prüfen.

Bei Kontakt- oder Mannschaftssportarten müssen alternative Trainingskonzepte angeboten werden. Sportartspezifische Vorgaben sind in den Übergangsregeln der Spitzensportverbände geregelt und sollten vor der Wiedereröffnung des Trainingsbetriebs in der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Personen mit Corona-Krankheitssymptomen oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen oder die Sportstätten betreten. Zudem muss gewährleistet sein, dass für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.

Es dürfen nur Freiluftsportflächen geöffnet werden, auf denen der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Gruppengrößen müssen den geltenden Vorgaben angepasst und gegebenenfalls verkleinert werden. Grundsätzlich bestehen für die Gruppengröße keine Vorgaben, die Gruppen sollten jedoch möglichst klein gehalten werden. Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte zudem der Mindestabstand vergrößert werden. Die maximale Personenzahl pro Sportfläche sowie die Gruppengröße sollte dementsprechend vom Vorstand festgelegt werden.

Übungsleiter gefordert

Ein Sportangebot sollte ausschließlich dann stattfinden, wenn ein Übungsleitender vor Ort ist und dieses leitet, um die Einhaltung der bestehenden Vorschriften und Regeln auch überprüfen zu können. Um eine mögliche Infektionskette auch im Sportbetrieb lückenlos nachvollziehen zu können, sollte bei jedem Sportangebot eine Teilnahmeliste geführt werden.

Der KSB empfiehlt den Vereinen außerdem, einen Corona-Beauftragen zu bestimmen, der das Gesamtgeschehen im Verein im Überblick hat und entsprechend bei Anfragen des Gesundheitsamtes schnell und sachgemäß Auskunft geben kann. Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause von mindestens zehn Minuten vorgesehen werden, die Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. Gästen und Zuschauen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet.

Für sämtliche Fragen das Thema Corona betreffend hat der KSB eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet: corona@ksb-goettingen-osterode.de. Ansprechpartner ist Dennis Dörner, Telefon 0551/50469053. Weitere Infos: www.ksb-goettingen-osterode.de.