Neues Angebot: Nordhäuser Studenten zocken Autoball

Student Lars Hüser spielt am das Computerspiel „Rocket League“ in seinem Zimmer im Studentenwohnheim der Hochschule in Nordhausen. Seit einigen Tagen bietet die Bildungseinrichtung E-Sport an.

Mit voller Wucht trifft er den Ball. Platziert dadurch gezielt das Runde im Eckigen. Was zunächst nach der Sportart Nummer eins klingt, hat nur in seinen Grundzügen mit Fußball zu tun. Nicht nur, dass kein Fuß die Kugel trifft, auch ist diese enorm groß. In etwa so groß wie ein Auto. Und damit ist man beim größten Unterschied des Spiels Autoball. Mit diesem muss der Spieler versuchen die Pille im Kasten zu versenken. Die wichtigste Abweichung ist jedoch die Umgebung. Denn diese findet in einer virtuellen Welt statt, da es sich bei diesem Spiel um E-Sport handelt – sportlicher Wettkampf, der an Computern ausgetragen wird.

Nicht erst seit der Corona-Krise nimmt die Beliebtheit des elektronischen Sports in Deutschland zu. Die Szene wächst seit einigen Jahren kontinuierlich. In Korea und Japan hat sich das Computerspielen als Sport sogar schon etabliert. Grund genug für Nordhausens Hochschulpräsident Jörg Wagner diesen Weg ebenfalls auszuprobieren. Besonders jedoch, da die Studenten momentan nur eingeschränkte Möglichkeiten für sportliche Betätigungen an der Bildungseinrichtung haben. Seit wenigen Tagen wird daher voller Enthusiasmus gedaddelt. Die zündende Idee hierzu kam Wagner allerdings schon im vergangenen Jahr. Spiele vor Publikum denkbar Also wandte dieser sich an seinen Hochschulsportkoordinator André Rummel, der einen Aufruf startete, um in Erfahrung zu bringen, wie hoch das Interesse ist. Dabei stellte sich heraus, dass „Rocket League“ das Spiel ist, von dem sich gleich mehrere angesprochen fühlten. „Dann kam plötzlich Corona und es wurde besonders wichtig etwas zu machen, gerade in Bezug auf das Sportkonzept unserer Hochschule“, so Jörg Wagner und berichtet, dass momentan Videos zu den vielen angebotenen Sportkursen, wie beispielsweise Volleyball, Tanzen oder Boxen, aufgenommen werden, um daheim eigenständig Übungen absolvieren zu können. Für das Autoballspiel „Rocket League“ haben sich unterdessen 26 Nordhäuser Studenten gefunden, die immer dienstags und mittwochs selbstständig vor dem Computer oder der Spielekonsole trainieren. Hierzu hat Übungsleiter Lars Hüser, der regenerative Energietechnik studiert, ein Handbuch erstellt, das keine Fragen offenlässt. Erklärt werden Grundzüge des Spiels, ebenso wie die Tastenbelegung des Controllers bis hin zu Übungen der eigenen motorischen Fähigkeiten. Hinzu kommen einmal die Woche Ligaspiele gegen andere Hochschulen. „Somit wächst die Spielzeit auf etwa sechs Stunden binnen sieben Tagen“, erklärt Lars Hüser. Wichtig dabei ist, dass das Computerspielen nicht exzessiv betrieben wird. Das hält der Student für klüger, gerade im Vergleich zu asiatischen Ländern, wo E-Sport eine viel größere Bedeutung hat. Fünf Minuten dauert ein Spiel, bei dem zwei Teams mit jeweils drei Spielern gegeneinander antreten. „Die Spieler können irgendwo auf der Welt sein oder gegen eine künstliche Intelligenz antreten“, erklärt Hüser die besondere Konstellation. Spiele gegen andere Hochschulen Im direkten Vergleich mit anderen Hochschulen haben sich die RLG Rockets Nordhausen, wie sich das Nordhäuser Team nennt, gleich im ersten offiziellen Spiel in der zweiten von insgesamt drei Ligen positioniert. Engagiertes Ziel der Mannschaft sei es jedoch, in der ersten Liga mitzumischen. Denken Hüser und Rummel an die Zeit nach der momentan herrschenden Corona-Pandemie, so können sich beide auch Spiele endlich vor Zuschauern vorstellen, wie beispielsweise im Karzer-Studentenclub. Damit würde der soziale Aspekt, den Mannschaftssport mit sich bringt, erhöht werden. Vielleicht kann dann auch der ein oder andere Hochschulprofessor für den elektronischen Sport gewonnen werden.