In den Göttinger Hochschulsport kommt wieder Bewegung

Es kommt wieder Bewegung in den Hochschulsport der Universität Göttingen – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Ab dem Montag bietet der Hochschulsport auf den Außenanlagen am Sprangerweg ein Sportprogramm mit besonderen Anpassungen an. Unter Einhaltung der Abstandsregeln und erweiterten Vorgaben zum Hygieneschutz wird das Programm langsam hochgefahren und in den kommenden Wochen nach und nach erweitert. Die Außenanlagen sind ab sofort wieder für sportliche Aktivitäten freigegeben, jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen.

„Wir haben uns eng mit dem Krisenstab der Universität abgestimmt und ein Konzept vorgelegt, das sportliche Aktivität am Sportzentrum wieder ermöglicht“, so Dr. Arne Göring, kommissarischer Leiter des Hochschulsports. Erster Schritt war die Öffnung der Tennisplätze. „Wir machen deutlich, dass die Anlagen nur für sportliche Aktivitäten genutzt werden können, ein geselliges Verweilen, Sonnenbaden oder Picknicken ist nicht gestattet“, ergänzt Yannik Freyberg als Ansprechpartner für die Infrastrukturen.

Verbindliche Online-Anmeldung

Fünf Flächen sind für die Kurse ausgewiesen, die entsprechend der Größe eine Personenbeschränkung beinhalten. Ergänzend hat das Fitnessstudio FIZ einen Teil seines Angebotes nach draußen verlagert. „Für alle Angebote ist eine verbindliche Online-Anmeldung nötig, wodurch wir die maximale Teilnahmezahl sowie eine mögliche Rückverfolgung von Infektionsketten sicherstellen können“, erläutert Programmkoordinatorin Anna Geisenhainer.

Dabei ist für jede Sportart eine Orientierung an den Empfehlungen der Sportfachverbände maßgeblich. „Sport und Bewegung müssen in diesen Wochen anders interpretiert werden, wir sind aber froh, einen ersten Schritt zurück zur Normalität gehen zu können“, so Göring. „Wir bauen aber auch weiterhin auf unsere bereits etablierten Live- und On-Demand Angebote im Online-Semester der Universität.“

Der Kursplan sowie die Online-Anmeldung sind tagesaktuell unter https://my.sport.uni-goettingen.de einsehbar und buchbar. Das Nutzungskonzept der Außenanlagen ist unter https://my.sport.unigoettingen.de/blog/wiederaufnahme-des-sportprogramms zu finden.