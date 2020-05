HSV Osterode nimmt seinen Übungsbetrieb wieder auf

Das Land Niedersachsen hat beschlossen, dass Outdoor-Sportanlagen für alle Sportarten unter strengen Auflagen wieder geöffnet werden können. Daher nimmt auch der Hundesportverein Osterode seinen Übungsbetrieb wieder auf. Um die Vorgaben erfüllen zu können, wird es allerdings einige Einschränkungen geben.

So wird es für die Welpen und Junghunde keine offenen Gruppen geben. Hier werden geschlossene Kurse über zehn Einheiten (jeweils 30 Minuten) mit maximal sechs Teilnehmern angeboten. Die Junghund-Stunden finden ab dem 15. Mai jeweils freitags statt. Die Übungszeiten für die Welpen sind samstags ab dem 16. Mai. Interessenten können sich per E-Mail an kontakt@hundesportverein-osterode.de anmelden.

In den Bereichen Agility, Turnierhundesport, Rally Obedience, Basis mit Spaß und Quadrille werden die Ausbilder direkt mit den bisherigen Teilnehmern Kontakt aufnehmen und entsprechende Einteilungen vornehmen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Weitere Interessenten können anfragen, inwieweit eine Teilnahme noch möglich ist.

Der Verein weist darauf hin, dass auf dem Vereinsgelände nur die Ausbilder des Vereins parken dürfen. Das Befahren des Vereinsgeländes ist für alle anderen Hundeführer nicht mehr gestattet.