Bierstadtlauf in Einbeck fällt in diesem Jahr aus

Auch wenn es in den nächsten Tagen und Wochen in Zeichen von Corona zu einigen Lockerungen kommt und kommen wird, sind Großveranstaltungen in Niedersachsen auf jeden Fall bis zum 31. August verboten.

Deshalb hat die Stadt Einbeck entschieden, den auf den 19. September verschobenen Bierstadtlauf ausfallen zu lassen. Da es nicht sicher ist, ob es zu einer Verlängerung des Verbots kommt, wäre die Vorbereitungszeit zu kurz. Die Durchführung einer Großveranstaltung gleich nach einer eventuellen Aufhebung des Verbots birgt ein zu großes Infektionsrisiko. Eine erneute Verschiebung kommt allerdings nicht in Betracht, betonen die Veranstalter.

Im kommenden Jahr soll die Veranstaltung dann wieder wie gewohnt im Frühjahr stattfinden. Die Stadt Einbeck freut sich daher schon, beim nächsten Einbecker Bierstadtlauf am 8. Mai 2021 wieder viele Läuferinnen und Läufer begrüßen zu dürfen.

Die Absage reiht sich damit ein in die lange coronabedingte Ausfallliste der Laufveranstaltungen. So wurden auch der Juesseelauf in Herzberg, der Oderpark-Seelauf in Hattorf und der Südharzer Vitallauf in Bad Sachsa abgesagt, auch der Göttinger Altstadtlauf fällt aus. Diese Veranstaltungen hätten alle in der Zeit bis zum 31. August stattfinden sollen. Der Duderstädter Altstadtlauf, für Anfang September geplant, fällt ebenso aus. Noch Hoffnung besteht beim Osteroder Stadtwaldlauf, der ebenfalls auf Mitte September verschoben wurde.