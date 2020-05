BG Göttingen ist dankbar für Zuspruch der Fans

Die BG Göttingen ist auch weiterhin überwältigt von der großen Solidarität ihrer Fans und Sponsoren. In den vergangenen Wochen erhielt der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen unzählige E-Mails, Anrufe und Briefe, in denen Anhänger und Partner ihre Unterstützung zugesagt haben. „Dieser Zuspruch hilft uns sehr und macht uns in dieser schwierigen Zeit sehr viel Mut“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir danken allen diesen Menschen von lila Herzen.“

Auf der Homepage der BG Göttingen können Fans, die auf die Rückerstattung bereits gekaufter Einzeltickets und Dauerkarten verzichten möchten, ein entsprechendes Formular herunterladen und ausgefüllt an die Veilchen schicken. Seit der Liga-Entscheidung, die Saison 2019/20 mit einem Turnier an einem Standort ohne Zuschauer in der Halle beenden zu wollen, steht endgültig fest, dass die vier noch ausstehenden Heimspiele der Göttinger gegen Medi Bayreuth, die Merlins Crailsheim, s.Oliver Würzburg und Brose Bamberg nicht ausgetragen werden. Die Rückerstattung von gekauften Einzeltickets für diese Begegnungen und Dauerkarten ist nun möglich. „Wir haben Verständnis für jeden Fan, der sich die Tickets oder anteilig den Dauerkarten-Kaufpreis zurückerstatten lassen will“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wenn alle Fans dies machen würden, bekämen wir allerdings sehr schnell Liquiditätsprobleme. Deshalb hoffen wir, dass möglichst viele Anhänger dem Beispiel der vielen Menschen in den vergangenen Wochen folgen und auf eine Rückerstattung verzichten.“ Weitere Informationen zur Ticket-Rückerstattung oder zum Verzicht unter www.bggoettingen.de.