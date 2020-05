Jugendpunktspiele im Tennis starten erst nach den Sommerferien

Auf einer Video-Konferenz unter Beteiligung der TNB-Vizepräsidenten Andrea Kalbe und Jörg Kutkowski sowie des Großteils der Jugendwarte der Regionen wurde beschlossen, dass der Jugend-Punktspielbetrieb des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen verschoben wird.

Der erste offizielle Spieltag wird nun am letzten Wochenende der Sommerferien, am 22. August, angesetzt. In nuLiga werden die Termine in Kürze neu eingepflegt. Bezüglich der Landesmeisterschaften der Jugend und Jüngsten wird aktuell über eine Verschiebung beraten.

Durch die Verschiebung der Jugend-Punktspiele müssen alle Daten im Spielplan angepasst werden. Dadurch verzögert sich die Öffnung des Terminmoduls auch für die Erwachsenen auf den 10. Mai.