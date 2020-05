Göttinger Spitzensportler geben Online-Fitnesskurse

Trotz gesperrter Sportanlagen und eingeschränkten Sportmöglichkeiten ist die Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GoeSF) weiter sportlich aktiv. Für alle, die sich derzeit im Home-Office, in Quarantäne oder im Zwangsurlaub zu Hause befinden, werden als Alternative Live-Workouts angeboten. Ziel ist es, die Menschen fit zu halten und mit einer kleinen Sporteinheit für Entspannung, Konzentration und Motivation zu sorgen.

Die bestehenden Live-Workouts Aktive Pause, BBPR, Power-Workout und Yoga, die bereits seit einigen Wochen laufen und sehr gut angenommen werden, erhalten nun Unterstützung von Göttinger Spitzensportlern. Eine dreiviertel Stunde werden Interessierte entführt in die Welt des professionellen Trainings mit effektiven Ganzkörperübungen. Jeder Sportler stellt dabei sein eigenes individuelles Live-Workout zusammen. Im Anschluss an das Training erfolgt eine Fragerunde mit der Möglichkeit, die Sportler besser kennenzulernen, Fragen zum Training, zur Sportart und zur Person zu stellen.

Am Dienstag um 17 Uhr gibt die Leichtathletin Lisa Jung im Live-Workout Einblicke in ihr individuelles Fitnesstraining. Nach dem Workout steht die junge Mehrkämpferin für Fragen gerne zur Verfügung. Am Donnerstag, 7. Mai, um 17 Uhr zeigt der Fitnesstrainer der BG Göttingen, Domenik Theodorou, Einblicke in die Welt des Athletiktrainings für Basketballer und zeigt allen Interessierten, wie er sonst die BG-Profis ordentlich ins Schwitzen bringt. Auch er steht nach dem Live-Workout für Fragen zur Verfügung.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.goesf.de/sportkurse/fitnesskurse.