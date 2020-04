Hardenberg Burgturnier: Hinweise für Ticketbesitzer

Nörten-Hardenberg. Das traditionelle Springreitturnier am Fuß der Burgruine in Nörten-Hardenberg, geplant vom 11. bis 14. Juni, musste coronabedingt abgesagt werden.

Eine der Großveranstaltungen der Region, die Aufgrund der Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie, in diesem Sommer ausfallen wird, ist das Hardenberg Burgturnier am Fuß der Burgruine in Nörten-Hardenberg (wir berichteten). Auch die Hardenberg Klassika, die gemeinsam mit dem Reitturnier stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. „Der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen muss in diesem Jahr vorgehen. Es ist für uns alle eine ungewöhnliche und beispiellose Zeit, die viel Geduld und Verständnis abverlangt“ betonen die Organisatoren um Carl Graf von Hardenberg und Dr. Kaspar Funke, Escon-Marketing GmbH.

Viele Reitsportfans hatten sich im Vorfeld schon Eintrittskarten für das vom 11. bis 14. Juni geplante Burgturnier gesichert. Die Veranstalter haben daher einige Hinweise für Ticketbesitzer. Generell gilt: Der Kartengrundpreis kann erstattet werden, Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren für Porto etc. werden jedoch nicht zurückgegeben. Kunden, die telefonisch in Nörten-Hardenberg oder vor Ort Karten erworben haben, senden die Tickets im Original bitte postalisch unter Angabe ihrer Bankverbindung an Reiterverein Hardenberg, Vorderhaus 2, 37176 Nörten-Hardenberg. Für alle anderen Kundengruppen wird derzeit in Abstimmung mit dem Ticketdienstleister eine kundenfreundliche Lösung der Rückabwicklung erarbeitet. Die Organisatoren dürfen momentan aber auch eine neue Erfahrung machen: „Die Solidarität der Menschen mit der Veranstaltung ist in diesen schwierigen Zeiten riesig“, weiß Dr. Kaspar Funke zu berichten. Einige Karteninhaber haben bereits erklärt, auf die Rückerstattung des Kartenpreises zu verzichten. „Für dieses Zeichen der Verbundenheit möchten wir von Herzen Danke sagen“, so Carl Graf von Hardenberg.