20 TVG-Läufer nehmen am stayathome-Marathon teil

Nachdem der Hannover Marathon 2020 abgesagt wurde, kristallisierte sich beim Veranstalter die Idee heraus, die rund 30.000 Anmelder beim Laufen zu Hause zu unterstützen, indem man sie aufforderte, am 26. April zur angegebenen Startzeit ihren geplanten Lauf allein oder höchsten zu zweit in heimischer Umgebung zu absolvieren. Die Startnummern und Medaillen wurden vorab verschickt, Urkunden mit der erreichten Zeit konnten nach dem Lauf online ausgedruckt werden.

Auch vom TVG Hattorf hatten sich zwanzig Läufer auf den Start in Hannover gefreut, gehört diese Veranstaltung doch seit Jahren zum Laufkalender der Hattorfer. Es gab keine Diskussionen darüber, das Angebot des Veranstalters anzunehmen. Gut trainiert durch die Aktion der Gruppe „Gemeinsam alleine laufen“ starteten sie ab 9 Uhr in und um Hattorf und bewältigten ihre Strecken. Drei Marathonläufe, sechs Halbmarathonläufe, eine Halbmarathon-Walkingstrecke, ein Lauf über 36 Kilometer und und neun Läufe mit 10 und mehr Kilometern konnten bis zum Nachmittag verbucht werden. Auch einige Läufer ohne Anmeldung für Hannover waren unterwegs. Laufsportler lassen sich durch die Krise nicht von ihrem Sport und dem Vergnügen am Laufen abhalten – so das einhellige Fazit.

Problemlos gemeistert hat die TVG-Laufgruppe auch ihre dritte interne Challenge. Das angepeilte Ziel 3.333 km wurde mit 4900 km weit übertroffen. Beim dazugehörigen Gewinnspiel „Das coolste Selfie“ wurden die Gewinner mit schönen Preisen belohnt.

Zur Zeit läuft die vierte Challenge. Als Anreiz gibt es diesmal eine Bingo-Wertung , bei der die Teilnehmer vorgegebene Strecken auf einer Bingokarte ausstreichen. Wer die meisten Bingos erreicht wird, Bingokönig. Zwei Teilnehmer dürfen jeweils ein Team bilden, als Gesamtziel werden 50 Bingos angepeilt.

Doch nicht nur dem Gemeinsam alleine laufen“ hat sich die Gruppe gewidmet, auch eine kleine Spendenaktion ist entstanden. 225 Euro kamen in der Gruppe in kürzester Zeit zusammen und wurden der Osteroder Tafel gespendet.