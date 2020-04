Wenn das Fitnesstraining nur über den Livestream funktioniert

Der 17. März stellte für die Fitnessstudios eine Zäsur dar – mit den im Zuge der Corona-Pandemie in Kraft getretenen Allgemeinverfügungen mussten sie ihre Türen schließen. So wie überall im Land geht es seitdem auch den Studios im Altkreis Osterode: Die Geräte sind ungenutzt, die Hanteln werden nicht bewegt, die Kursräume bleiben leer. An Normalität ist nicht mehr zu denken.

Wann die Kunden wieder zurückkehren dürfen, ist völlig offen, wie Ines Rinsche vom Injoy Osterode verdeutlicht: „Wir haben dahingehend noch keine Infos bekommen. Die Fitnessbranche steht hinten an, das wird derzeit noch gar nicht diskutiert. In Berlin haben leider viele nicht verstanden, dass die Branche einen großen Anteil an der Volksgesundheit trägt.“

Elf Millionen Mitglieder

Wie groß dieser Anteil ist, erläutert Dario Oschmann von DMO Fitness in Herzberg: „Die Studios in Deutschland haben rund elf Millionen Mitglieder!“ Viele dieser Mitglieder trainieren gezielt, um körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen entgegenzuwirken. „Wir hören von unseren Kunden, dass die positiven gesundheitlichen Faktoren inzwischen zurückgehen“, so Oschmann.

Doch nicht nur die Kundenbedürfnisse gilt es für die Studios im Auge zu behalten, auch die Firmenbedürfnisse müssen im Blick bleiben. „Da müssen wir gewissermaßen einen Spagat vollführen“, berichtet Rinsche. Viele Kunden, sowohl im Injoy wie auch bei DMO Fitness, zeigen sich bislang sehr solidarisch. So konnten die Fitnessstudios zunächst weiter die Beiträge einziehen. „Die Kunden wollen schließlich auch, dass wir überleben. Wir sind seit 20 Jahren am Markt, da entsteht eine enge Bindung“, sagt Rinsche. Diese Solidarität hat Oschmann ebenfalls erfahren. „Die Kunden stehen hinter uns, das ist eine schöne Sache und dafür sind wir sehr dankbar“, erzählt er, ahnt aber zugleich: „Je länger die Krise dauert und die Studios geschlossen sind, desto schwieriger wird es mit der Akzeptanz.“

Kreative Lösungen sind gefragt

Um ihren Kunden derzeit trotzdem einen Mehrwert bieten zu können, haben sich viele Fitnessstudios besondere Aktionen und kreative Lösungen einfallen lassen. So werden im Injoy Live-Kurse aus dem Studio angeboten, die per Videostream verfolgt werden können. „So kann man zumindest virtuell in der gewohnten Umgebung trainieren“, erklärt Rinsche. Weitere Aktionen sind zum Beispiel ein Online-Ernährungskonzept. „Wir sind für unsere rund 2.100 Mitglieder jeden Tag ansprechbar, erlaubt ist uns zudem der Abholverkauf, etwa für Getränke oder Eiweißprodukte“, so Rinsche.

Auch das Herzberger Studio hat die Online-Angebote ausgebaut, die Trainer bieten über Youtube Video-Tutorials mit verschiedenen Workouts an. „Da haben wir bislang gute Rückmeldungen bekommen und können auf die Wünsche der Kunden eingehen“, berichtet Oschmann.

Den Besuch und die persönliche Betreuung im Fitnessstudio können diese Angebote letztlich aber nicht ersetzen, das ist Oschmann wie auch Rinsche völlig klar. „Die Menschen möchten ins alte Leben zurück, Sport treiben und soziale Kontakte pflegen“, erzählt Rinsche und verweist besonders auf den sozialen Aspekt. Die Gespräche und der Austausch mit Freunden, der feste Ablauf der Woche mit dem Besuch im Studio, fehle vielen einfach.

Betroffen von den Corona-Auswirkungen sind aber auch die Angestellten. Zwar gibt es eine Art Dachverband mit dem DSSV (Deutscher Sportstudio-Verband), aber „viele sind der Meinung, die Fitnessstudios müssten mehr auf sich aufmerksam machen“, sagt Oschmann. Rund 200.000 Mitarbeiter sind in der Branche in Deutschland tätig. Im Injoy etwa musste Rinsche 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, auch beim kleinen noch im Studio verbliebenen Team wurden die Stunden heruntergefahren.

Vorbereitung auf Tag X

Sollte der Betrieb wieder anlaufen, dann gelte es, so gut wie möglich vorbereitet zu sein, erklärt Rinsche. Daher wird im Injoy, das ab dem 1. Mai unter dem Namen HarzFitness agiert, momentan eine App entwickelt. Mit dieser könne man dann neben vielen anderen Funktionen auch schon von zu Hause schauen, ob überhaupt Kapazitäten zum Trainieren in der Scheerenberger Straße frei sind. „Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir wieder öffnen dürfen, nur eine begrenzte Anzahl an Kunden herein lassen dürfen“, sagt Rinsche.

Einige mögliche Auflagen könnte man dabei recht gut meistern, erklärt Rinsche: „Mindestabstände würden sich im Studio gut steuern lassen, zwischen den einzelnen Geräten würden wir außerdem Holztrennwände aufstellen.“ Zudem werden Hygiene und Desinfektion in den Fitnessstudios von jeher groß geschrieben. Was letztlich aber genau umzusetzen sei, wisse keiner, macht Oschmann klar: „Da gibt es noch keinerlei Infos vom Gesundheitsamt, die Auflagen sind völlig unklar.“