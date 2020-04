Eintracht Northeim landet am Ende auf Rang elf

Northeim. Die erste Saison in der eFootball-Oberliga ist zu Ende gegangen. Meister in einem dramatischen Saisonfinale wird das Team des MTV Gifhorn.

Die Konsolen-Kicker des FC Eintracht Northeim haben die eFootball-Oberliga auf dem elften Platz beendet. In ihren letzten drei Begegnungen spielten die Northeimer zweimal Remis und mussten sich einmal geschlagen geben.

Gegen den Heeslinger SC (4:4) und den SC Spelle-Venhaus (5:5) reichte es für die Eintracht jeweils zu Teilerfolgen. Gegen die zu diesem Zeitpunkt als Tabellenführer angetretenen Spieler von Atlas Delmenhorst unterlagen die Northeimer am vorletzten Spieltag knapp mit 6:8.

Dramatisches Saisonfinale

Die Delmenhorster verpassten ihrerseits aber an einem hochspannenden letzten Spieltag den Titel, da sie gegen Lupo Martini Wolfsburg nicht über ein 6:6 hinauskamen (41 Punkte). Kickers Emden ließ die Meisterschaft nach einem 5:6 gegen den MTV Wolfenbüttel ebenfalls aus den Händen fallen (39 Punkte). Profiteur war der MTV Gifhorn, der mit 3:2 gegen TuS Bersenbrück siegte und quasi in letzter Sekunde mit 42 Punkten auf Platz eins kletterte. Eren Kocak und Lasse Denker sind damit die ersten eFootballmeister der Oberliga Niedersachsen.

„Mein erster Glückwunsch gilt natürlich den beiden Meisterspielern vom MTV Gifhorn. Mein Dank gilt aber auch den übrigen 16 beteiligten Teams. Die eFootball-Oberliga hat eindrucksvoll unser Verbandsmotto belegt: Ein Ball verbindet auch in schwierigsten Zeiten, selbst wenn es nur am Bildschirm ist. In dieser schwierigen Zeit, in denen der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden muss, konnte die niedersächsische Fußballfamilie ihren Zusammenhalt dokumentieren und eFootball gab uns die Möglichkeit, wenigstens nicht ganz auf Fußball verzichten zu müssen“, kommentiert Günter Distelrath, Präsident des NFV.

Begeistert beurteilt auch NFV-Direktor Jan Baßler die Serie: „Die Liga hatte alles zu bieten, was wir auch im richtigen Fußball erleben. Sie lebte bis zum Schluss von ungemeiner Spannung und erst am letzten Spieltag fiel zwischen 18 und 21 Uhr die Entscheidung in der Meisterschaftsfrage. Natürlich ist eFootball kein richtiger Fußball, aber mir hat es viel Spaß bereitet, die Serie zu verfolgen.“