Spieler des VfR Dostluk gewinnen ihre Lauf-Challenge

Auch wenn die Bezirksliga-Fußballer des VfR Dostluk Osterode derzeit nicht auf dem Platz aktiv sind, einen Sieg haben sie doch eingefahren. Das Team der ersten Herren hat seine Lauf-Challenge mit 1.360 erreichten Kilometern gewonnen.

Vor vier Wochen motivierten die Trainer und Betreuer die Mannschaft mit einer Wette zu einem intensiveren Home-Training. Innerhalb von 28 Tagen mussten mindestens 15 Spieler zusammen 1.300 km laufen, natürlich per App aufgezeichnet und dokumentiert. Als Belohnung wurde ein Mannschaftsabend ausgelobt, bei dem das Trainer- und Betreuerteam die komplette Bewirtung übernimmt.

Der Start war etwas schleppend, doch dann fand die Mannschaft sogar Spaß daran. Die Belohnung für einen erfolgreichen Verlauf spornte die Kicker zusätzlich an. So pushten sich die Osteroder am Ende gegenseitig zum Sieg und liefen in dem vorgegebenen Zeitraum sogar noch einige Kilometer mehr als gefordert. Und auch das sollte sich auszahlen – in Form eines kleinen Zuschusses für die Mannschaftskasse.