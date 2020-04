Scharzfelder Turnerinnen überzeugen bei Kreismeisterschaft

Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise fanden noch die Kreismeisterschaften im Gerätturnen weiblich mit und ohne Qualifikation in Herzberg statt. Der MTV Herzberg hatte diesen Wettkampf in der Turnhalle der Oberschule für die Mädchen des Turnkreises Osterode sehr gut ausgerichtet. Fünf Vereine nahmen teil. Der TV Guts Muths Scharzfeld war mit 19 Turnerinnen am stärksten vertreten und auch der erfolgreichste Verein.

Die Turnerinnen des TV Scharzfeld konnten vollauf überzeugen, alle Turnerinnen landeten unter den Top fünf. Vormittags starteten die Turnerinnen mit Qualifikation und am Nachmittag die Turnerinnen ohne Qualifikation. Die Turnerinnen waren mit viel Ehrgeiz und Freude dabei und präsentierten den Zuschauern sehr schöne Übungen am Sprung, Reck, Balken und Boden.

13 Turnerinnen des TV Guts Muths hätten sich mit ihren Leistungen für die Bezirksmeisterschaften in Göttingen qualifiziert. Diese musste allerdings wegen der Corona-Krise ausfallen.

Ergebnisse der Scharzfelderinnen

Turnerinnen ohne Qualifikation

Jahrgang 2013 und jünger: 2. Hannah Zymelka

Jahrgang 2011: 1. Sophia Burgholte

Jahrgang 2010: 1. Juliane Lüttge

Jahrgang 2009: 1. Lia Scharmer, 3. Isabell Creutzer

Turnerinnen mit Qualifikation

LK 3, Jahrgang 2005 und älter: 1. Emmelie Geile, 2. Alissa Hercher, 3. Kim Ramlow

LK 3, Jahrgang 2008 bis 2006: 1. Katharina Weigel Gottschlich, 2. Sophie Damköhler, 5. Meike Ahrens

P7 bis P9, Jahrgang 2007 und älter: 1. Alina Meinke

P6 bis P8, Jahrgang 2008 bis 2010: 1. Jennifer Lüttge

P6, Jahrgang 2010 und 2011: 1. Mia Picht, 2. Emily Xhaferri, 4. Marla Zymelka

P5, Jahrgang 2011 und 2012: 1. Madeline Timm, 2. Thersa Hercher, 3. Laura Stübinger