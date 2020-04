Göttingen. Vorstandsmitglieder können sich in einer Videokonferenz mit ihren Fragen an Christian Goergens, Rechtsanwalt und Vereinsrechtsexperte, wenden.

SSB Göttingen bietet Online-Sprechstunde für Vereine an

Der SSB Göttingen bietet allen Vorständen der Sportvereine aus der Sportregion Südniedersachsen in der aktuellen durch die Corona-Pandemie bedingten Ausnahmesituation die Gelegenheit, in einer Online-Sprechstunde Fragen an Christian Goergens, Rechtsanwalt und Vereinsrechtsexperte, zu stellen. Darüber hinaus wird Goergens auch einige allgemeine Infos geben, wie zum Beispiel teilweise schon terminierte Mitgliederversammlungen online durchführen können, berichtet Klaus Brüggemeyer, Referent für Vereins- und Organisationsentwicklung im SSB.

Wie ist mit bereits erbrachten Kursbeiträgen zu verfahren? Kann ein Verein durch großzügige Stundung der Vereinsbeiträge die Gemeinnützigkeit verlieren? Wie viel Vorlaufzeit bedarf es bei der Einberufung einer Online-Mitgliederversammlung? Sind die auf einer Online-Vorstandsversammlung getroffenen Entscheidungen rechtsgültig, was besagt die aktuelle Gesetzesänderung dazu? Dürfen sich Sportler in der jetzigen Situation privat auf dem Vereinsgelände aufhalten und einzeln dort trainieren? Kann ich problemlos bei bereits gemachten Verträgen die Vermietung des Vereinsheims stornieren? Dies sind nur einige der möglichen Fragen.

Drei Termine zur Auswahl

Die Sprechstunde dauert jeweils 60 Minuten, bis zu zwölf Personen können parallel teilnehmen. Zur Auswahl stehen drei Termine: Dienstag, 21. April, von 18 bis 19 Uhr; Mittwoch, 22. April, von 17.30 bis 18.30 Uhr und Montag, 27. April, von 18 bis 19 Uhr.

Die Videokonferenz soll über das „Zoom-Portal“ durchgeführt werden. Dazu benötigen die Teilnehmer einen PC mit Headset und Webcam, einen Laptop, bei dem meist schon eine Webcam und ein eingebautes Mikrofon vorhanden ist oder aber ein Smartphone beziehungsweise Tablet. Die Teilnahme ist kostenlos,

Für weitere Fragen steht Klaus Brüggemeyer unter Telefon 0551/7070141 oder per E-Mail an brueggemeyer@ssb-goettingen.de zur Verfügung. Weitere Infos und Anmeldung unter www.ssb-goettingen.de.