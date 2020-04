Der Oderpark-Seelauf in Hattorf fällt in diesem Jahr aus

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben zu einer weiteren Absage einer im Altkreis Osterode sehr beliebten Sportveranstaltung geführt. Auch der für den 20. Mai geplante Oderpark-Seelauf in Hattorf fällt in diesem Jahr aus. „Die aktuelle und zeitlich unabsehbare Corona-Lage macht es notwendig, der Realität ins Auge zu blicken und zwingt uns zu schweren Entscheidungen. Da unser aller Gesundheit letztlich wichtiger ist als eine Sportveranstaltung, haben wir beschlossen, den Oderpark-Seelauf 2020 abzusagen“, teilte der ausrichtende TVG Hattorf mit.

Eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt des Jahres, etwa in den Spätsommer oder Herbst, schloss man beim TVG dabei aus. „Das ziehen wir aus unserem Verständnis von Fairness und gegenseitiger Rücksichtnahme auf die bestehenden Südniedersachsen-Cup-Veranstaltungen nicht in Betracht“, unterstreicht der Verein.

Die 19. Auflage des Laufes, bei dem in den vergangenen Jahren traditionell am Tag vor Himmelfahrt stets mehrere Hundert Sportler an den Start gegangen waren, ist somit um ein Jahr verschoben. Für das kommende Frühjahr dürfen sich die Laufsportler aber schon einmal den 12. Mai 2021 in den Kalender eintragen. „Wir wünschen eine schöne verbleibende Laufsaison 2020 und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen“, hoffen die Hattorfer, dass noch in diesem Jahr irgendwann wieder gemeinsam gelaufen werden kann.