TTVN-Präsidium berät nach Abbruch über Härtefallregelung

Hannover. Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an absolvierten Spielen verzerren einige Tabellen den eigentlichen Leistungsstand der Mannschaften.

Anfang April wurde das bundesweite Ende der Tischtennis-Saison 2019/2020 verkündet (wir berichteten). Auch wurde die auf Landesebene zu regelnde Entscheidung zum Umgang mit den in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen befindlichen Mannschaften getroffen.

Im Tischtennis-Verband Niedersachsen verständigte man sich darauf, die potenziellen Relegationsteilnehmer zu Siegern der Relegation zu erklären. Das bedeutet, dass alle Tabellenzweiten die höhere Spielklasse angeboten bekommen und alle Tabellenachten in ihrer bisherigen Gruppe bleiben können. Im Rahmen der Vereinsmeldung für die kommende Saison muss dann jeder Verein entscheiden, ob er die angebotenen Spielklassen in Anspruch nehmen möchte.

Unterschiedliche Anzahl von Spielen

Dass diese Regelungen Tücken hat, zeigte sich beim Blick auf verschiedene Tabellen allerdings recht schnell. Denn anders als in anderen Landesverbänden gestalten die Teams ihren Spielplan im Bereich der Rahmentermine größtenteils selbst. „Bedingt durch die unterschiedliche Anzahl von absolvierten Punktspielen zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs wird es Fälle geben, die auch die landesindividuelle Relegationsregelung nicht auffangen kann“, hat auch der TTVN festgestellt und reagiert nun.

Das TTVN-Präsidium und das Ressort Wettspielordnung arbeiten daher an einer darüber hinausgehenden Härtefallregelung, die in der Woche nach Ostern allen Vereinen per E-Mail zugestellt werden soll. „Die darauf basierende Gesamtentscheidung des TTVN zur Wertung dieser Spielzeit wird auch einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Erst dann beginnt die 14-tägige Frist zur Einlegung eines Protestes“, erläutert der Verband und bittet betroffene Vereine, vorerst von möglichen Einsprüchen abzusehen und zunächst die angekündigte Härtefallregelung abzuwarten.