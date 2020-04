LSB unterstützt Sportvereine, die Online-Kurse anbieten

Fitnessübungen im Wohnzimmer sind auch in Zeiten von Corona möglich.

Der Landessportbund Niedersachsen fördert über die Richtlinie „Zielgruppenspezifische Bewegungs- und Gesundheitsförderung“ Vereine, die ein Online-Live-Sportangebot oder Online-Videos zur Anleitung von Bewegung und Sport anbieten. Gefördert werden Live-Videos sowie die Erstellung von Videos für Youtube oder anderen Portalen. Die maximale Förderung pro Verein ist auf 500 Euro pro Antrag begrenzt. Pro Verein können maximal fünf Anträge gestellt werden.

Regelmäßige Bewegung schützt die Gesundheit, insbesondere auch das Immunsystem, beugt Erkrankungen vor, sorgt für psychischen Ausgleich und trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Selten war diese Erkenntnis, auch ganz persönlich, deutlicher zu spüren als in der aktuellen durch Einschränkung der Bewegungsfreiheit geprägten Situation.

Bewegungsmangel ein Problem

Bewegungsmangel ist, wie entsprechende Studien zeigen, oft schon im normalen Alltag ein gravierendes gesundheitliches Problem. Durch die angeordneten Schutzmaßnahmen wird es weiter verschärft. Häusliche Betreuung der Kita- und Schulkinder und Home-Office reduzieren die ohnehin bereits spärlichen täglichen Bewegungszeiten auf ein Minimum, auch durch den Wegfall der Fahrt mit dem Fahrrad oder des Fußweges zur Arbeitsstätte oder Schule. Und nicht jeder macht sich allein oder mit einer anderen Person auf den Spazierweg oder die Joggingrunde. Darüber hinaus entfällt die Kompensation der mit den Einschränkungen verbundenen psychischen Belastungen durch Bewegungsaktivitäten.

Jetzt, wo Schulen und Kitas ebenso wie Sporthallen und -plätze geschlossen sind, können auch die Sportvereine mit ihren Angeboten nicht mehr den gewohnten Ausgleich bieten – in dieser Situation wird besonders deutlich, welch wichtigen Beitrag sie für den Alltag und die Gesundheit der Menschen leisten. Damit dies auch in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, in veränderter Form, möglich ist, unterstützt der LSB Sportvereine bei der Gestaltung und Bereitstellung von Sportangeboten über das Internet. Damit kann die häusliche Umgebung zum Bewegungsraum umfunktioniert und kurzfristig für freudvolle Bewegungserlebnisse genutzt werden.

Die für die Erstellung solcher Angebote erforderlichen Materialien sowie anfallende ÜL-Honorare können gefördert werden, unterstreicht der LSB.

Weitere Informationen sowie die Antragsformulare gibt es online unter www.lsb-niedersachsen.de.