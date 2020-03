Pilotprojekt: Vereine der Oberliga messen sich im eFootball

Die Coronavirus-Pandemie lässt den Fußball-Spielbetrieb in Niedersachsen bis auf weiteres, mindestens bis zum 19. April ruhen. In diesem Zeitraum wird der NFV in Form eines Pilotprojekts erstmals einen Ligabetrieb im eFootball stattfinden lassen. Ab April können die Vereine der Oberliga Niedersachsen online bei FIFA 20 auf der Playstation einen Meister untereinander ausspielen.

Jeder der 18 Vereine der höchsten niedersächsischen Spielklasse kann mindestens zwei Vertreter ins Rennen schicken. Die eFootball-Liga wird an 17 Spieltagen ausgespielt. Dank des Online-Spielmodus bei FIFA 20 können sich die Spieler auf der Playstation von zu Hause aus mit ihren Kontrahenten messen.

„In dieser schwierigen Zeit, in denen der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden muss, kann die niedersächsische Fußballfamilie ihren Zusammenhalt dokumentieren und eFootball gibt uns die Möglichkeit, wenigstens nicht ganz auf Fußball verzichten zu müssen“, sagt Günter Distelrath, Präsident des NFV.