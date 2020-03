Herzberger Nachwuchs siegt mit dem Lichtpunktgewehr

Die jüngsten Schützen der Herzberger Schützengesellschaft, Amelie Schünemann und Tim Burghard, wurden in der Disziplin 20 Schuss mit dem Lichtpunktgewehr 10 m Auflageschießen beide Kreismeister in ihrer Altersklasse. Amelie Schünemann (auf dem Foto rechts) erreichte mit ihrem Gesamtergebnis von 187,1 Ringen hierbei das beste Ergebnis aller Teilnehmer bei der Kreismeisterschaft in Nesselröden. In der ersten Serie erzielte sie 96,5 Ringe, in der zweiten Serie 90,6 Ringe. Tim Burghard konnte seine Konkurrenz ebenfalls mit deutlichem Abstand auf die Plätze verweisen und erreichte mit 88,5 und 91,2 Ringen ein Gesamtergebnis von sehr guten 179,7 Ringen.

