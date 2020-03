Die Schulmeister am Röddenberg erhalten jede Menge Applaus

Die Sieger des Low-T-Ball-Turniers an der Grundschule Röddenberg in Osterode.

Osterode. An der Grundschule geht es bei der Low-T-Ball-Meisterschaft zwei Tage lang hoch her. Die Sieger dürfen nun zur Regionalmeisterschaft.

Bereits zum 16. Mal fand in der Grundschule Röddenberg das jährliche Low-T-Ball-Turnier statt. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Schulmeisterschaft in Kooperation mit dem TC Osterode unter der Leitung von Marlen Harms und Angelika Riban durchgeführt. Alle 13 Klassen hatten sich zuvor im Sportunterricht an den schuleigenen Anlagen gut auf den Wettkampf vorbereitet und spielten an zwei Tagen ihre Sieger aus.

Im Anschluss wurden in den Finalspielen die Jahrgangsbesten ermittelt. Begleitet wurden die Spiele durch Schiedsrichter der benachbarten Realschule, deren Einsatz auch in diesem Jahr wieder für alle Beteiligten einen freudvollen und reibungslosen Ablauf ermöglichte. Die Grundschüler waren mit großer Begeisterung und Anstrengungsbereitschaft bei der Sache. Alle Klassen konnten sich bei einer großen Siegerehrung über die Erfolge ihrer Mitschüler freuen und diese mit viel Applaus würdigen.

Die Jahrgangsplatzierten erhielten Medaillen, Urkunden und Gutscheine für ein Schnuppertraining beim Tennisclub. Die Jahrgangssieger werden die GS Röddenberg beim Regionsfinale am 7. Juli in der Lindenberghalle vertreten.

Jahrgangssieger

Jahrgang 1: Charlotte Bauer und Adam Duda

Jahrgang 2: Maja Jana Krawczyk und Leo Schunke

Jahrgang 3: Salome Battermann und Azad Mohammad

Jahrgang 4: Jule Weißensee und A. E.