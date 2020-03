Auch der Harztor-Lauf in Niedersachswerfen wird verschoben

In den vergangenen Tagen ist der Kalender der Laufveranstaltungen in der Region gehörig zusammengeschrumpft. Neben dem Herzberger Juesseelauf und dem Osteroder Stadtwaldlauf wurde nun auch der Harztor-Lauf in Niedersachswerfen abgesagt. Grund bei allen drei Läufen ist die sich zuspitzende Entwicklung der Corona-Krise.

Die letzten Tage waren für den Harztor-Lauf-Verein beispielsweise sehr schwierig. Aufgrund der Auflagen seitens des Landes Thüringen bezüglich der Durchführung von Großveranstaltungen war die Austragung des 7. Harztor-Laufes am 19. April praktisch unmöglich geworden. Zwar gilt der aktuelle Erlass in Thüringen, nach dem Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt sind, zunächst nur bis zum 10. April, da das Zeitfenster für den Verein allerdings zu klein, um im Anschluss noch auf alle Eventualitäten reagieren zu können, haben sich Vorstand und Verein dafür entschieden, den 7. Harztor-Lauf zu verschieben.

Der neue Termin ist nun der 30. August. Die Entscheidung für diesen Termin erfolgte nach Rücksprache mit den Organisatoren anderer Läufe, den Dienstleistern und natürlich den Präsentatoren und Sponsoren. Diese stehen hinter der Entscheidung und zeigen viel Verständnis.

„Eine Absage der beliebten Laufveranstaltung kam für die Mitglieder zu keinem Zeitpunkt in Frage“, sagt Dirk Wackerhagen, Vorstandsvorsitzender des Harztor-Lauf-Vereins. Man bedauere die Umstände, die die Verschiebung sowohl für die Athleten, aber auch für die vielen Helfer und Unterstützer mit sich bringt. „Wir werden aber alles uns Mögliche tun, um diese Umstände so klein wie möglich zu halten“, so der Vereinschef weiter. Derzeit steht man in enger Abstimmung mit den Beteiligten, um eine reibungslose Verschiebung zu organisieren, schließlich bedeutet die zeitliche Verschiebung auch einen hohen logistischen Aufwand.