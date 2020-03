Der Aufwärtstrend beim TTC 59 Lonau hält weiter an

Tischtennis war in der vergangenen Woche für die Lonauer ein die Freizeit dominierendes Thema. Montag und Freitag stand jeweils ein Punktspiel an, zudem nahmen einige Spieler des TTC 59 an der Stadtmeisterschaft in Herzberg teil.

Gegen die SG Osterhagen/Lauterberg II war es im Kreisliga-Abstiegskampf wichtig, nicht zu verlieren. Der Gegner kam allerdings in starker Aufstellung in den Harz. In den Eingangsdoppeln konnten Wagner/Beck ihr Spiel knapp gewinnen, dafür mussten Franke/Hausner sich ebenso knapp mit 2:3 geschlagen geben. Es folgten Siege von Thomas Beck und Simon Hausner. Michael Wagner unterlag , Christian Geduhn konnte mit einem klaren 3:0 für einen beruhigenden 4:2-Vorsprung sorgen. Beck musste sich anschließend geschlagen geben, während Hausner wieder sicher gewann. Im unteren Paarkreuz unterlag Wagner, allerdings sorgte Geduhn mit einem Arbeitssieg schon für einen gewonnenen Punkt. Dabei blieb es auch, da beide Schlussdoppel glatt verloren gingen. So kam es zu einem letztlich gerechten 6:6-Remis.

Direktes Duell im Tabellenkeller

Damit war der Relegationsplatz für die Lonauer allerdings noch nicht erreicht, den hatte zu diesem Zeitpunkt der nächste Gegner TSV Eintracht Wulften inne. Wieder gingen die Doppel verteilt aus, Franke/Hausner unterlagen knapp mit 2:3, während Beck/Geduhn mit wenig Mühe einen 3:0-Sieg einfahren konnten.

Danach machte Wulftens Carsten Fuchs der Lonauer Nummer eins Beck das Leben schwer. Am Ende hieß es im Entscheidungssatz 11:8 für Beck, wobei diese Partie tatsächlich nur der Glücklichere gewonnen hatte, wie der Lonauer zugab. Zur gleichen Zeit versuchte sich Hausner gegen Wulftens Topspieler Tobias Rusteberg, musste sich letztlich aber im fünften Satz geschlagen geben. Im unteren Paarkreuz konnten anschließend Franke und Geduhn jeweils ziemlich ungefährdet mit 3:1 gewinnen, Lonau führte vor der zweiten Einzelrunde mit 4:2.

Im Duell der Topspieler traf dann Beck auf Rusteberg, bislang konnte der Lonauer noch nie gegen den Wulftener einen Sieg feiern. Diesmal aber änderte sich das. Nach drei knappen Sätzen (12:10, 8:11, 12:10) mobilisierte Beck alle Kräfte und holte sich auch Durchgang vier mit 11:9. „Ein Spielertrauma weniger“, kommentierte er erleichtert nach dem Punktgewinn zum 5:2. Hausner überzeugte anschließend mit einem Dreisatz-Sieg. Zwar verlor danach Franke sein Spiel knapp mit 2:3, doch Christian Geduhn behielt gegen Günther Rusteberg in einem ganz engen Spiel die Oberhand. Bis zum Schluss wogte die Partie hin und her, ehe der Lonauer mit einem Schmetterball zum 15:13 im Entscheidungssatz den Sieg perfekt machte. Das Ziel der Lonauer, einen Relegationsplatz zu erreichen, scheint damit zunächst erst einmal gesichert zu sein.

Zum Abschluss stand noch die Stadtmeisterschaft auf dem Terminplan. „Eine Woche mit vier Wettkampftagen, das ist doch ein Traum für jeden Tischtennisbegeisterten – fast wie bei den Profis“, so Beck.