Göttingen. Das Heimspiel der Veilchen in der Basketball-Bundesliga gegen Medi Bayreuth steht auf der Kippe, eine Entscheidung soll am Donnerstag fallen.

Wenn BG Göttingen am Samstag spielt, dann ohne Zuschauer

Das Land Niedersachsen hat aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in einer Allgemeinverfügung entschieden, alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern abzusagen. Davon ist auch das Heimspiel der BG Göttingen in der BBL gegen Medi Bayreuth am Samstag betroffen.

Mehrere Szenarien sind derzeit denkbar: Die Partie wird ohne Zuschauer ausgetragen, verlegt oder komplett abgesagt. Über die aktuelle Lage, die Szenarien und Optionen für den weiteren Verlauf der Saison und daraus resultierende Konsequenzen wird die BBL am Donnerstag in einer Sondersitzung mit den Clubs beraten.

„Wir haben Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung, weil Gesundheit immer vorgeht“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Aber diese Krisensituation wird auch für uns finanzielle Folgen haben.“