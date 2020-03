Walkenrieder Nachwuchs-Judoka starten bei Turnier in Nordhausen

Mit acht Kindern starteten die Judoka des TV Friesen Walkenried starteten beim Nordthüringer Winter-Cup der Sport & Kampfkunstakademie Nordhausen in der Wiedigsburghalle. Insgesamt nahmen 280 Sportler aus den vier Bundesländern Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen teil. Es kämpften alle Altersgruppen von der U8 bis hin zu den Erwachsenen auf insgesamt vier Matten.

Leider hatte der Veranstalter ein paar Schwierigkeiten mit einer neuen Software, die eingesetzt wurde. So kam es, dass die Turnierleitung einige Probleme mit der Zeiteinteilung und den Wertungen hatte. Unabhängig davon konnten die Walkenrieder nach engen und spannenden Entscheidungen ein ansehnliches Ergebnis mit nach Hause bringen.

Der jüngster Friesen-Starter Lukas Göthel verlor leider seine ersten beiden Kämpfe knapp, aber nach einer kleinen Einweisung, was zu ändern ist, konnte er doch noch gewinnen und wurde am Ende Dritter. Seinen ersten Start bei einem Turnier brachte Michel Wedemeyer hinter sich. Auch er hatte am Anfang ein paar Probleme, die er aber am Ende gut in den Griff bekam und Rang drei belegte. Für Helena Göthel und Bella Hanzek lief es ähnlich, auch hier wurde der gute Einsatz mit dem dritten Platz belohnt.

Elisabeth Müller hatte ein paar Probleme mit ihren Gegnerinnen und verletzte sich leicht am Arm, hielt aber tapfer durch und belegte in ihrem Pool Rang drei. Alina Saliger hatte am Anfang ein wenig Pech und verlor einen Kampf, dann lief es sehr gut und sie konnte Platz zwei erkämpfen.

Hanzek holt sich Platz eins

Marvin Hanzek, der den allerletzten Kampf des Tages bestreiten durfte, hatte wenig Probleme mit seinem Gegner und konnte am Ende mit einem Ippon, also einem vollen Punkt, klar gewinnen. Für ihn sprang die beste Walkenrieder Platzierung heraus und er holte sich den ersten Platz.

Großes Pech hatte dagegen Lilly Delakowitz. Ihr Name wurde vom Veranstalterteam falsch gelesen, aus ihr wurde ein „Willy“. Da in der U15 keine Kämpfe zwischen Jungen und Mädchen mehr stattfinden dürfen, musste sie vom Veranstalter aus dem Turnier genommen werden. Bis die Wettkampfleitung den Fehler jedoch bemerkt hatte, war ihr eigentlicher Kampfpool bei den Mädchen schon ausgekämpft und sie konnte nur noch einen Kampf bestreiten, der obendrein nicht bewertet werden durfte. Als kleiner Trost wurde ihr am Ende aber doch ein dritter Platz zugesprochen.