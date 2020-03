Osteroder Prellballer werden Niedersachsenliga-Vizemeister

Die Prellball-Herren des MTV Osterode belegen in der Niedersachsenliga den zweiten Platz.

Markoldendorf. Die Mannschaft des MTV fährt am letzten Spieltag fünf Siege in fünf Spielen ein, kann den Spitzenreiter Schladen II aber nicht mehr einholen.

Für das Prellball-Team des MTV Osterode stand beim MTV Markoldendorf der letzte von drei Spieltagen der Saison 2019/20 in der Niedersachsenliga an. Obwohl die Mannschaft aus der Sösestadt alle fünf Spiele gewinnen konnte, reichte es nicht mehr, den Tabellenführer MTV Jahn Schladen II einzuholen. Zwar wurde der Abstand verkürzt, am Ende waren es aber immer noch drei Zähler Rückstand.

Mit 23:5 Punkten blieb dem MTV-Team aber immerhin der zweite Platz und damit verbunden die Vizemeisterschaft, der Vorsprung auf den Dritten MTV Markoldendorf II war mit sieben Punkten gewaltig.

Am letzten Spieltag feierten die Osteroder ihre Erfolge gegen den TV Sottrum II (34:32), den MTV Wohnste (44:25), SVBE Steimbke (36:29), den VfL Kutenholz (35:24) und den TV Sottrum III (38:29). Für den MTV gespielt haben Martin Jödecke, Daniel Kühne, Andre Hümme, Jannis Jöderke und Andre Waldmann.

Die Mannschaft freut sich über Verstärkung. Interessierte sind beim Training immer freitags ab 18.30 Uhr in der Turnhalle Bleichestelle willkommen.