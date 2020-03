Harzer Rennläufer können sich endlich im Wettkampf beweisen

Oberwiesenthal. Die Ski Alpin-Sportler aus Niedersachsen nehmen in Oberwiesenthal an mehreren Rennen teil und erreichen gute Platzierungen.

Gemeinsam mit den gleichaltrigen Ski Alpin-Rennläufern der Region 1 aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen traten in den Qualifikationsrennen drei und vier des Deutschen Schülercups in Oberwiesenthal auch die niedersächsischen Athleten an, um gute Platzierungen zu erreichen und um möglichst viele Punkte für das Deutschland-Finale im März zu sammeln.

Der U12 Kids-Cross Wettbewerb ist eine Rennserie des Deutschen Skiverbands, die sich aus zwei Wochenenden mit je zwei Qualifikationsrennen im Bereich Slalom und Riesenslalom und einer dreitägigen Finalveranstaltung zusammensetzt. Im winterlichen Oberwiesenthal im Erzgebirge fanden nun die Slalomrennen statt.

Gute Ergebnisse der NSV-Athleten

Nach Torfehlern in jeweils einem der Durchgänge des ersten Rennens konnte sich Matti Quoll (SC Braunschweig) noch Platz neun sichern, Nike Kistner (SC Bad Grund) und Justus Horlacher (SC Bad Grund) fanden sich mit Platz 16 und 14 im Mittelfeld wieder. Während Leon Wagner (SC Bad Grund) sich mit einem hervorragenden zweiten Platz auf dem Stockerl platzieren konnte, verpasste Marlo Penkert (SC Springe) mit dem sechsten Platz knapp einen Pokal.

Im zweiten Rennen wurden die Karten neu gemischt. Während diesmal Leon Wagner und leider auch Justus Horlacher eine Slalomstange nicht richtig erwischte und somit auf den Plätzen 13 und 18 landeten, konnte sich Marlo Penkert mit Platz zehn wieder über eine Top Ten Platzierung freuen. Die Pokalplätze sicherten sich diesmal Matti Quoll mit Platz zwei und Nike Kistner mit Platz fünf.

Um die durch den fehlenden Schnee im Harz entstandenen Trainingsdefizite aufzuholen, reiste die Gruppe um NSV-Trainer Karsten Wagner einen Tag vor den Wettkämpfen an und blieb, auch in Hinblick auf das anstehende Finale im März, einen Tag länger in Oberwiesenthal.

Heinrich Schmid Skitty-Cup

In einem parallel zum Kurs des Kids-Cross Wettbewerbes gesteckten Lauf waren auch die niedersächsischen Ski Alpin-Kids in den Altersklassen U8 und U10 in der sächsischen Skitty Cup-Rennserie erfolgreich. Etwa 65 Kinder stürzten sich in zwei aufeinander folgenden Rennen den Berg im Erzgebirge hinab. In diesem Wettbewerb gingen vier niedersächsische Alpinisten an den Start.

Im ersten Rennen konnten sich die jüngsten NSV-Läufer alle souverän im vorderen Mittelfeld wiederfinden. So erhielten jeweils Ylva Kistner (SC Bad Grund) und Ole Buchholz (WSV Braunlage) in der Altersklasse U8 und Amelie Köhne (SC Springe) in der Altersklasse U10 Pokale für den fünften Platz. Mick Mühe (SV Jembke) in der Altersklasse U10 verpasste den Pokalplatz nur knapp und kam auf Rang sechs.

Auch im zweiten Rennen konnten die jungen NSV-Athleten gute Leistungen zeigen. Ylva Kistner und Ole Buchholz verpassten mit Platz sechs und sieben nur knapp einen Pokal. Auch Mick Mühe konnte mit Platz acht an seine Leistungen vom ersten Rennen anknüpfen. Amelie Köhne verlor an Zeit und fand sich mit Platz 13 im hinteren Mittelfeld wieder.

„Unsere jüngsten Athleten waren froh darüber, ihr Können endlich mal wieder in einem Wettkampf zu zeigen und haben sich riesig über ihre super Ergebnisse gefreut“, berichten die NSV-Trainer.