Northeimer HC gelingt Überraschung gegen den Tabellenzweiten

Northeim. NHC besiegt in der 3. Liga Mitte die HSG Rodgau Nieder-Roden mit 36:33 (16:19) und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten HSG Rodgau Nieder-Roden mit 36:33 (16:19) gewonnen und damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Weil auch der TV Kirchzell sein Heimspiel gewann, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge weiterhin nur einen Punkt.

Den besseren Start erwischten die Gäste (1:4). Die Northeimer fanden nicht richtig in die Begegnung und lagen immer mit mindestens zwei Treffern in Rückstand. An diesem Bild änderte sich bis zur Pause nichts. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren zu. Die Abwehr stand nun deutlich stabiler und wenn doch mal ein Ball durch kam, stand dahinter mit Björn Wenderoth ein starker Keeper.

Auch im Angriff lief es beim NHC besser. Immer wieder waren es Sören Lange, Paul-Marten Seekamp oder Efthymios Iliopoulos, die zum Torerfolg kamen. Dennoch blieb es bis zum Ende ein spannendes Spiel, ehe die Northeimer als verdienter Sieger vom Feld gingen.