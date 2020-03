U20-Mädchen des VT Südharz fahren nach Lohne

Auf die U20-Mädchen des VT Südharz wartet an diesem Wochenende wohl der Saisonhöhepunkt. Das VTS-Team reist nach Lohne, um dort an den an zwei Tagen ausgespielten Nordwestdeutschen Meisterschaften teilzunehmen.

Zwölf Teams gehen im Oldenburger Münsterland an den Start. In ihrer Vorrundengruppe treffen die Südharzerinnen auf GfL Hannover und die Gastgeberinnen vom SV Union Lohne. Ziel aller Mannschaften ist es, eines der beiden Tickets für die Deutschen Meisterschaften zu ergattern. Daran will VTS-Coach Christoph Bosse aber nicht denken: „Wir treffen dort auf wirklich gute Teams. Wenn wir am Ende auf dem siebten Platz landen würden, wäre das schon sensationell.“

Als einzige Mannschaft im Seniorenbetrieb sind an diesem Wochenende die fünften Damen des VT Südharz im Einsatz. In der Bezirksklasse empfängt das junge Team am Sonntag ab 10.30 Uhr den DJK Kolping II und den DSC Dransfeld in der OBS-Halle in der Heidestraße. Gegen Northeim dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe werden, gegen Dransfeld sind die Südharzerinnen Außenseiter.