Spitzenspiel für die zweiten Herren der HSG oha

Für die Damen sowie die zweiten Herren der HSG oha steht am Sonntag ein Göttinger Doppelpack an. Die beiden Teams spielen in direkter Folge jeweils in der Regionsoberliga beim MTV Geismar. Für die Herren-Reserve dürfte es das entscheidende Duell um den Titel werden. Die Harzer führen mit 22:4...