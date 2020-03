Pöhlder Reserve hat den zweiten Platz ins Visier genommen

Für die zweite Herren des 1. VC Pöhlde steht an diesem Samstag der letzte Heimspieltag in der Volleyball-Bezirksliga an. Die Pöhlder empfangen in der heimischen Sporthalle den SuS Tettenborn sowie den TV Roringen. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Die Oderdörfler wollen sich mit den letzten beiden...