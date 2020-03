Eintracht Northeim fährt mit neuem Trainerduo zum Tabellenführer

Der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat mit Nils Reutter und Jan Ringling ein neues Trainergespann vorgestellt, dass die Nachfolge des unter der Woche entlassenen Simon Schneegans antritt. Reutter kommt als Cheftrainer und wird von Northeims U19-Coach Ringling unterstützt.

Reutter kennt die Eintracht aus seinen bisherigen Tätigkeiten im Verein und wird die Mannschaft bis zum Sommer übernehmen. Ringling wird seinen Fokus weiterhin auf die Aufgabe als Trainer der U19 legen. Darüber hinaus wird er Reutter als Co-Trainer unterstützen. „Wir freuen uns, jemanden gefunden zu haben, der unseren Verein kennt und schätzt“, heißt es in der Pressemitteilung der Northeimer. Mit Ringling stehe Reutter ein Trainer aus den eigenen Reihen zur Seite, der sich in seinem ersten Eintracht Jahr unheimlich gut eingefunden habe und die Schnittstelle zwischen Herren und Nachwuchsbereich optimal schließe.

Die erste Aufgabe für das neue Trainerduo hat es gleich in sich. Am Sonntag ab 15 Uhr sind die Northeimer zu Gast beim Spitzenreiter VfV Borussia Hildesheim. Zweimal standen sich die Teams in dieser Saison bereits gegenüber, sowohl im Pokal als auch in der Liga behielten die Domstädter die Oberhand.