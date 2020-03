Veilchen Ladies wollen die DBBL-Playoffs perfekt machen

Am Samstag ab 19 Uhr empfangen die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen zum vorletzten Hauptrundenspiel den BC Pharmaserv Marburg in der heimischen Halle am FKG. Die Veilchen Ladies benötigt unbedingt einen Sieg, um die Teilnahme an den Playoffs endgültig abzusichern. Unglücklich ist die Überschneidung mit dem Heimspiel der Herren. Da allerdings in der 1. DBBL alle Partien der letzten beiden Spieltagen zeitgleich beginnen müssen, blieb kein Raum zum Verlegen.

Die Ausgangslage ist klar: Die Göttingerinnen haben als Achter acht Siege auf dem Konto, Marburg und auch Heidelberg lediglich sechs. Beide Teams könnten im Falle zweier Siege aber noch an Göttingen vorbeiziehen, da sie jeweils den direkten Vergleich für sich entscheiden würden. Dazu will es die Mannschaft von Headcoach Goran Lojo aber gar nicht erst kommen lassen. Das Team brennt darauf, die zuletzt nicht vollends überzeugenden Leistungen vergessen zu machen.

Beim heutigen Gast aus Marburg fielen schon recht früh in der Saison gleich mehrere wichtige Akteurinnen mit langwierigen Verletzungen aus. Entsprechend lange kämpften die Hessinnen gegen den Abstieg, machten den Klassenerhalt aber in der Vorwoche endgültig perfekt. Erfolgreichste Schützin der Dolphins ist Nationalspielerin Alexandra Wilke mit 13,4 Punkten pro Partie. Ein Wiedersehen gibt es mit der Ex-Göttingerin Theresa Simon, die in Marburg zur breit aufgestellten Rotation zählt und 6,7 Punkte im Schnitt beisteuert.