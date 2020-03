Fair-Play steht beim Beachbasketball im Mittelpunkt

Göttingen. Auch in diesem Sommer finden wieder Schnuppertermine statt. Am 7. Juli ist im Naturerlebnisbad Grone der Fair-Play-Cup geplant.

Auch in diesem Sommer wird in Göttingen Beachbasketball gespielt, zum inzwischen 16. Mal in Folge bietet der Förderkreis Schnittpunkt – Gewaltprävention durch Sport in Schule und Jugendhilfe – zu jugendrelevanten Zeiten Beachbasketball als Alternative zu konventionellen Sportarten an.

Als großes Finale wird nach den verschiedenen Trainingsterminen am 7. Juli im Naturerlebnisbad Göttingen-Grone der Beachbasketball Fair-Play-Cup ausgetragen. Hier können Teams in den Kategorien Mixed, Girls und Boys in den Altersklassen U12, U15, U17 und Ü18 antreten. Ein Team besteht mindestens aus drei und höchstens aus fünf Spielern. Schirmherr des Turniers ist der ehemalige Göttinger Profi Wilbert Olinde.

Beachbasketball zeichnet sich durch den „Spirit of the Game“ aus, die Prinzipien des Fair-Play und der Spaß am Spiel stehen im Vordergrund. Rücksichtnahme, Multikulturalität und soziale Integration sind zentrale Elemente. Im Mai, Juni und Juli sind Schnuppertermine, Fun-Spiele und Shoot-Outs auf Sandplätzen der Region geplant, die genauen Termine werden noch veröffentlicht.

Weitere Informationen zu dem Projekt bei Ute Karasch, E-Mail: info@foerderkreis-schnittpunkt.de, Telefon: 0551/7908977.