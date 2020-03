HSG-Reserve steht nach Sieg gegen Nikolausberg wieder oben

Die zweite Mannschaft der HSG oha hat den Patzer vom Meisterschaftskonkurrenten MTV Geismar II perfekt ausgenutzt und ist wieder auf den ersten Platz der Handball-Regionsoberliga gesprungen. Die Mannschaft von Lars Eichhorn besiegte im Hattorfer DGH den Nikolausberger SC mit 22:17 (10:9).

Den besseren Start erwischten jedoch die Gäste, schnell führt der NSC mit 3:1. Die HSG ließ sich davon aber in der frühen Phase des Spiels nicht aus der Ruhe bringen und glich durch Tore von Luca Sonntag und Torben Schweidler schnell wieder aus (3:3, 9.). Nun übernahm die Eichhorn-Sieben das Kommando, drei Tore in Serie von Joshua Renner sorgten beim 8:4 für die erste Auszeit der Kreisstädter (20.). Diese waren nun in Person von Robin Himmelmeier besser in der Partie, Schweidler hielt auf Seiten der HSG aber dagegen, es ging mit einer knappen 10:9-Führung in die Katakomben.

Wie zu Beginn des Spiels kamen die Gäste besser aus der Kabine und drehten das Spiel (10:11). Das rüttelte den Gastgeber wieder wach, die HSG zog davon. Keeper Bengt Mackensen ließ zehn Minuten lang keinen Gegentreffer zu, auf der Gegenseite zeigte man sich treffsicher, in der 43. Minute stand eine 15:11-Führung zu Buche. Dieser Vorsprung stabilisierte sich, denn man agierte im Angriff sehr clever und nutzte die Schwächen der Gäste aus.

Sonntag sorgte zehn Minuten vor dem Ende der Partie mit dem 18:12 für die Vorentscheidung, kurz zuvor hielt Benedikt Berner im HSG-Kasten einen Strafwurf der Gäste. Die Hausherren spielten die Partie souverän zu Ende und gewannen mit 22:17. Trotzdem war die Freude getrübt, denn kurz vor dem Ende verletzte sich Führungsspieler Patrick Mißling am Knie und musste die Halle, von Mitspielern gestützt, verlassen. HSG II: Mackensen, Berner - T. Schweidler (5), B. Strüver, Schladitz, Schmidt (1), Sonntag (3/1), Morich (3), Renner (4), Armbrecht, P. Missling (2), Gräber (4), Harenberg, Bode.