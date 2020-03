Regionalliga-Duell zwischen dem FSV Wacker 90 Nordhausen und Hertha BSC II am 27. Juli 2018 im Albert-Kuntz-Sportpark.

Nordhausen. In der Regionalliga Nordost hat der FSV den Tabellenvierten zu Gast. Bei den Nordhäusern setzt man aber auf die Heimstärke im Albert-Kuntz-Sportpark.

Wacker Nordhausen trifft am Freitag auf die Hertha-Bubis

Auf den FSV Wacker 90 Nordhausen wartet in der Fußball-Regionalliga Nordost am Freitagabend eine schwere Aufgabe. Die Rolandstädter empfangen ab 19 Uhr die Bundesliga-Reserve von Hertha BSC im Albert-Kuntz-Sportpark. Die Gäste reisen als Tabellenvierter in den Südharz.

„Es wird eine große Herausforderung für uns, wir werden sehr viel investieren müssen. In meinen Augen sind die Amateure von Hertha BSC fußballerisch die beste Mannschaft in der Liga“, sagt Wacker-Coach Matthias Peßolat im Vorfeld über den Gegner. Die Hertha-Bubis, die von Andreas „Zecke“ Neuendorf trainiert werden, stehen für eine spektakuläre Spielweise. Beleg ist mit 59 Treffern die beste Offensive der Liga, allerdings klingelte es auch schon 42 Mal im Berliner Tor – der dritthöchste Wert der Liga.

Als Paradebeispiel kann daher die 4:7-Niederlage der Herthaner in der Vorwoche gegen den BFC Dynamo gelten. Doch auch Nordhausen kann Spektakel, wie das 4:4 gegen Lichtenberg vor zwei Wochen zeigte. Im Hinspiel siegte der FSV mit 2:0. „Die jetzige Partie steht unter völlig anderen Vorzeichen. Wir sind klarer Außenseiter, aber wir spielen zu Hause“, erklärt Peßolat angriffslustig.