Eintracht Northeim trennt sich von Trainer Simon Schneegans

Northeim. Der abstiegsbedrohte Club will noch mehr auf den Nachwuchs setzen und erhofft sich zudem einen Impuls für die restliche Saison in der Fußball-Oberliga.

Der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim hat überraschend seinen Trainer Simon Schneegans mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Die Entscheidung traf der Vorstand des stark abstiegsbedrohten Clubs am Dienstagabend und teilte sie Schneegans am Mittwoch in einem persönlichen Gespräch mit.

„Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei Simon Schneegans für sein hohes Engagement, das in der schwersten Zeit unserer Geschichte weit über eine normale Trainertätigkeit hinausging. Wir werden in unserem Verein in Zukunft noch mehr auf den Nachwuchs setzen und haben die Entscheidung getroffen, den Umbruch ab sofort einzuleiten. Dazu gehört nach einer Analyse der Situation eine Veränderung auf der Trainerposition, von der wir uns auch einen Impuls für die restlichen Oberligaspiele erhoffen“, sagt Moritz Braukmüller als Sprecher des Vorstands.

Schneegans, als Spieler unter anderem auch für TuSpo Petershütte im Einsatz, hatte den Posten an der Seitenlinie der Northeimer erst zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor hatte er als Coach die SG Bergdörfer zur Meisterschaft in der Bezirksliga geführt.