Alle Teams des VT Südharz sind im Einsatz

Neben den ersten Damen waren am Wochenende auch alle weiteren Volleyballteams des VT Südharz im Einsatz.

In der kleinen OBS-Halle unterlagen die fünften Damen im Bezirksklassen-Derby ihren Vereinskolleginnen der vierten Damen mit 1:3. Auch dem Tabellenzweiten MTV Geismar musste sich das junge, von Marc Seidel betreute Team mit 1:3 geschlagen geben. In beiden Partien boten die Südharzerinnen spannende Ballwechsel und konnten jeweils den dritten Satz für sich entscheiden. Im vierten Satz verließen sie aber die Kräfte, so dass die Punkte bei den Gegnerinnen blieben. VTS V: Böttcher, L. Koch, Battermann, E. Fahl, Müller, Moritz, A. Klaproth, Ennen, J. Zietz, J. Krispin. VTS IV: L. Zietz, Kirchner, Santo, Al-Dalati, Jorgji, Köchermann.

Die dritten VTS-Damen verpassten in der Bezirksliga bei der SG Bodensee/Nesselröden einen möglichen Punktgewinn knapp und unterlagen mit 1:3. Nach gewonnenem ersten Satz (25:19) mussten sich die Südharzerinnen in den beiden folgenenden Sätzen jeweils hauchdünn (26:28 und 23:25) geschlagen geben. Im vierten Durchgang war die Luft dann raus (12:25). VTS III: M. Klaproth, M.-T. Fahl, Rohland, Bosse, Lohrengel, S. Koch, Braun, L. Klaproth.

Die zweiten Damen traten in der Landesliga in Göttingen zu einem eigentlich nicht üblichen Doppelspieltag gegen Gastgeben MTV Grone und den MTV Astfeld an. In beiden Spielen unterlagen die Südharzerinnen mit 0:3, leisteten aber intensiven Widerstand. Gegen Astfeld verloren sie im ersten Satz nur knapp mit 25:27. Trainer und Spielerinnen hätten zwar gerne einige Punkte mit nach Hause genommen, waren aber mit der Leistung zufrieden. VTS II: Wohlert, H. Krispin, Rohrmann, Apel, Killig, Zyla, Scheer, Melching.