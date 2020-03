Zweistellige Ergebnisse für die Harzer Jungfalken

Ein Wochenende der Gegensätze liegt hinter den Jugend-Eishockeyteams der Harzer Falken. Einer sehr deutlichen Heimniederlage der U17 am Samstag ließ die U13 am Sonntag den höchsten Saisonsieg folgen.

Die U17-Jugend der SG Harzer Falken/Kickelhahn Ranger hatte den ungeschlagenen Spitzenreiter REV Bremerhaven zu Gast und unterlagen mit 3:17. Besonders die beiden Topscorer des REV, Fynn Petersen und Fynn Müller, bekamen die Jungfalken im Wurmbergstadion nicht in den Griff. Beide kamen am Ende auf elf Scorerpunkte. Dennis Rewers brachte die Harzer zwar in der ersten Minute in Führung, dann aber wendete sich das Blatt Schon am Ende des ersten Drittels hatten die Gäste von der Nordsee die Verhältnisse zurecht gerückt (1:5). Die Falken kamen auch anfangs des zweiten Drittels wieder zu einem schnellen Tor durch Rewers, das jedoch durch sechs weitere Gästetreffer beantwortet wurde. Das Highlight war aber das dritte Tor der Braunlager, eine Willensleistung von Pawel Koroljow in Unterzahl. Im Schlussdrittel legten die Bremerhavener trotz guter Gegenwehr der Hausherren noch sechs Treffer nach.

Der U13 der Spielgemeinschaft Ilmenau/Braunlage gelang dagegen bei der SG Crimmitschau/Schönheide im Sahnpark in Crimmitschau ein 18:0-Kantersieg. Die junge Mannschaft war von Beginn an hochkonzentriert bei der Sache. Positiv wirkte sich zudem die Rückkehr des lauf- und spielstarken Konrad Sachs aus, der zuletzt für die Young Dragons Erfurt in der Leistungsklasse 1 angetreten war. Verzweifelte Versuche des Heim-Teams, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, scheiterten spätestens beim abgeklärt und konzentriert agierenden Goalie Viktor Aslanski. Die U13 behauptete damit auch die Tabellenführung.