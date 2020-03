Trainer Christian Caillat hört beim TV Jahn Duderstadt auf

Der Handball-Oberligist TV Jahn Duderstadt ist auf Trainersuche. Der bisherige Coach Christian Caillat hat am Dienstag sein Amt zur Verfügung gestellt.

Der TV Jahn-Vorsitzende Ekkehard Loest erläutert: „Christian und ich haben uns in einem sehr persönlichen Gespräch darauf geeinigt, dass wir die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden. Christian hatte mir in den letzten Wochen den Rücktritt schon mal angeboten, ich hatte diesen aber immer abgelehnt. Der hauptsächliche Grund für die jetzige Trennung ist, dass er aufgrund seiner beruflichen Situation und der räumlichen Trennung, nicht den Aufwand leisten kann, der gerade in der jetzigen Phase notwendig ist, um die Mannschaft zum Klassenerhalt zu führen. Wir müssen beide eingestehen, dass wir die berufliche Belastung und die Entfernung etwas unterschätzt haben.“ Der Übungsleiter war zuletzt von seinem Wohnort Hameln ins Eichsfeld gependelt.