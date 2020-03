Kinder bringen Halle der GS Jacobitor zum Kochen

Die Sieger des Jahrgangs 2 beim Schultennis-Cup an der Jacobitor-Schule in Osterode.

Osterode. Die Osteroder Grundschule führte als erste Osteroder Schule in diesem Jahr den Schultennis-Cup durch.

Draußen stürmte es und regnete Bindfäden, doch in der Halle der Grundschule Jacobitor in Osterode herrschten heiße Temperaturen. Denn alle waren mit vollem Einsatz dabei, Punkte beim Low-T-Ball-Turnier zu erspielen.

In meist Dreier- oder Vierer-Gruppen treten die Schülerinnen und Schüler gegeneinander an und ermittelten zuerst einen weiblichen und einen männlichen Klassensieger. Danach ging es ganz hoch her, die Klassenbesten spielten gegeneinander, um die Jahrgangssieger herauszufinden. Diese Spiele wurden natürlich mit reichlich Anfeuerungen emotional begleitet, schließlich ging es um Gold, Silber und Bronze.

Die Jacobitorschule führte in diesem Jahr als erste der Osteroder Grundschulen den Schultennis-Cup durch. Angelika Riban (Turnierbeauftragte der TNB-Region Südniedersachsen) und Marlen Harms (Jugendwartin des TC RW Osterode) freuten sich, dass das Turnier wieder ein voller Erfolg war – natürlich nur durch die Unterstützung der Hauptschule Neustädtertor, deren Schülerinnen und Schüler die Schiedsrichterfunktion übernahmen. Als kleines Dankeschön hierfür gab es für die Unparteiischen süße und herzhafte Leckereien, die einige Schülerinnen und Schüler der Jacobitorschule selbst vorbereitet hatten.

Ergebnisse

Jahrgang 1, Mädchen: 1. Cahniey Ahmad, 2. Lena Sophia Janus, 3. Emily Masche, Jungen: 1. Nikolaj Sonntag, 2. Jannik Rohde, 3. Cem Yaman

Jahrgang 2, Mädchen: 1. Svea Schreier, 2. Sima Arafat, 3. Sofia-Marie Borgardt, Jungen: 1. Semen Atamanchuk, 2. Bilal-Sofian Aly, 3. Vincent Viet-Thành Long Vu

Jahrgang 3, Mädchen: 1. Ivana Jovanovic, 2. Lieske Minde, 3. Samira Bahrami, Jungen: 1. Mert Ahmet Armagan, 2. Konstantin Klaus Warmuth, 3. Abdulbaki Bayram

Jahrgang 4, Mädchen: 1. Zainab Aldarwish, 2. Eilina Khudir, 3. Lian Khudir, Jungen: 1. Raian Karwan Ali, 2. Said Fandi, 3. Enes Koyun