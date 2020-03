Herren des TTC PeLaKa wittern im Abstiegskampf Morgenluft

Jede Menge Spiele standen für die Tischtennis-Mannschaften des TTC PeLaKa zuletzt auf dem Programm.

Im Abstiegskampf der Bezirksoberliga empfingen die ersten Herren den mit Ersatz spielenden TSV Nesselröden. Die 2:1-Führung nach den Doppeln erspielten Reiner Schubert/Janis Högemann und Thomas Büschleb/Christoph Klein. Högemann, Klein und Torsten Nickel sorgten für anschließend für den 5:4-Zwischenstand. Vier Erfolge in Serie von Chris Langkabel, Högemann, Büschleb und Klein für den Gastgeber ergaben einen überraschenden 9:5-Sieg, die Abstiegsfrage bleibt damit weiterhin offen.

Die zweiten Herren hatten den DJK Krebeck zu Gast. Bis zum 5:5 durch Punkte von Sven Schumann/Torsten Nickel, Detlef Fromme, Jan Lossie, Marc Lossie und Nickel konnte die Partie offen gestaltet werden, dann setzte sich der Tabellenvierte mit vier Erfolgen zum 5:9 durch.

Durch ein 4:2-Sieg im Kreisklassenpokal beim TSV Eintracht Wulften II erreichten die dritten Herren das Halbfinale. Karl-Heinz Regenhardt und Marc Lossie konnten PeLaKa jeweils knapp im fünften Satz in Führung bringen, Willi Kronjäger musste sich geschlagen geben. Das Doppel Regenhardt/Lossie und Lossie im Einzel brachten die Entscheidung.

Doppelte Arbeit für die Herren IV

Die vierten Herren unterlagen beim SV RW Hörden II mit 2:7. Uwe Klonz/Andreas Brzenk und Christiane Meyer holten die Punkte. Den dritten Rang der 3. Kreisklasse festigte das Team beim TTK Gittelde-Teichhütte IV. Grundstein für den 7:3-Erfolg war der Sieg beider Eingangsdoppel durch Henryk Pertko/Manfred Kreikemeier und Uwe Klonz/Andreas Brzenk. Die weiteren Punkte kamen von Pertko (2), Brzenk und Kreikemeier.

Vier verlorene Doppel waren der Grund für die 4:7-Niederlage der fünften Herren gegen den TTC Herzberg VI. das obere Paarkreuz glänzte mit vier siegreichen Spielen durch Niklas Klose (2) und Erik Killig (2).

Im Viertelfinale des Regionspokals mussten die ersten Damen im Derby beim TTC Hattorf antreten. Durch den 4:1-Erfolg erreichten die Seestädterinnen das Halbfinale. Siegreich waren Andrea Schulz (2), Nina Stövesand und das Doppel Schulz/Bärbel Appel. Im Punktspiel bei der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen trat der Gastgeber nicht an, so dass das Spiel mit 8:0 gewertet wurde. Im entscheidenden Match um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga kommt es am Freitag zum Showdown gegen den TTC Göttingen.

Zunächst offen gestaltete die Jugend das Heimspiel gegen den Tabellenführer DJK Krebeck II. Nach ausgeglichenen Doppeln durch Daniel Söhl/Leon Waal und im Einzel durch Söhl stand es 2:2. Dann hatte der Gast einen Lauf. Etienne Evers verlor in seiner Premiere im fünften Satz, Söhl unterlag ebenfalls knapp. Vlado Nikolic konnte das Ergebnis noch zum 3:7 verbessern.