Nachholspiele von Wacker Nordhausen sind terminiert

Der NOFV hat jetzt die Nachholspiele des FSV Wacker 90 Nordhausen in der Fußball-Regionalliga Nordost terminiert. Bereits drei Begegnungen der Rolandstädter sind zu Beginn der Rückrunde den Witterungsverhältnissen zum Opfer gefallen, jetzt stehen die neuen Austragungstermine fest.

Am Mittwoch, 11. März, gastieren die Nordhäuser bereits ab 16 Uhr beim Bischofswerdaer FV. Knapp eine Woche später am Dienstag, 17. März, kommt der SV Babelsberg 03 um 19 Uhr in den Albert-Kuntz-Sportpark. Zum Aprilbeginn gastiert die Wacker-Elf am Mittwoch, 1. April, ab 19 Uhr bei der VSG Altglienicke in Berlin.