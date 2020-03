Eine Zeitreise zu den Wurzeln des SV Viktoria Bad Grund

Nach einem gelebten Dialog in Wort und Bild und lang anhaltendem Schlussapplaus in der ausverkauften Maschinenhalle am Knesebeck überreichte Eric Schneider als Mannschaftsführer der 1. Mannschaft des SV Viktoria Bad Grund auch im Namen des Vorstandes an Klaus Lehmberg und Volker Sturm zusammen mit seinen Vorstandskollegen René Schmalstieg und Rüdiger Lösch ein heimatliches Dankeschön in Form von Honig aus dem Weltwald Harz und Erfrischungsgetränken aus der Altenauer Brauerei.

Zurück zu den Wurzeln – das war der Titel, unter dem der SV Viktoria Bad Grund in das Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck eingeladen hatte. Sein 100. Geburtstag am 21. Februar war der Anlass. Bereits seit zwei Jahren ist man beim SV Viktoria dabei, das Jubiläumsjahr 2020 vorzubereiten und eigentlich wollte man alles nur am Pfingstwochenende mit verschiedenen Veranstaltungen über die Bühne bringen. Doch beim genauen Studium der 1995 veröffentlichen Chronik zum 75-jährigen Jubiläum fiel der Gründungstag ins Auge: der 21. Februar.

Daraus entstand im Festausschuss der Gedanke, dieses Datum als Auftakt des Jubiläums zu nutzen. Wie alle Vereine in der Bergstadt wäre auch der SV Viktoria heute nicht so aufgestellt mit Sportheim und Kunstrasenplatz, wenn er nicht vom Bergbau profitiert hätte. Die Idee zur Nutzung des Bergbaumuseums Schachtanlage Knesebeck und der Arbeitstitel „Zurück zu den Wurzeln“ waren geboren. Im vergangenen Jahr fand hier im Rahmen des TRAFO-Projektes im Unesco Welterbe im Harz während der Aktion „7 Tage 4 Museen“ ein Dia-Dialog statt, in dem auf die Geschichte des Bergbaus im Harz eingegangen wurde. Volker Sturm, Vorsitzender des Fördervereins Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck und früher selbst als Steiger unter Tage in der Grube Hilfe Gottes tätig, brachte dabei zusammen mit Klaus Lehmberg, dem früheren Pastor in der Bergstadt und begeistertem Hobbyfotograf, mit Fotografien aus den 1980er Jahren das Leben der Bergleute nahe.

Nordic Walking unter Tage

Das wiederum hatte die Nordic Walking-Abteilung des SV Viktoria Bad Grund, die seit 15 Jahren regelmäßig durch die Schachtanlage Nordic Walkung unter Tage anbietet, in Erinnerung und fragte die beiden, ob sie sich eine Wiederholung zum 100-Jährigen des SV Viktoria vorstellen könnten. Der spontanen Zusage folgte die Aussage: „Wir wollen dafür aber kein Geld“. Das gab den Viktoria-Verantwortlichen die Initialzündung. Sämtliche Einnahmen aus dieser Auftaktversammlung sollten dem Förderverein Schachtanlage Knesebeck zu Gute kommen. Einhergehend mit den Einladungen ging auch der Aufruf, eigene Bilder auch den Archiven mit Fußballern des SV Viktoria bei der Arbeit im Bergbau rauszusuchen. Das klappte sehr gut. Die Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und die Bilder wurden auf Stellwänden und in den Dia-Dialog in der Maschinenhalle mit eingebaut.

Der SV Viktoria Bad Grund von 1920 e.V. zeigte Flagge an seinem 100. Geburtstag am 21. Februar 2020 auf der Schachtanlage Knesebeck. Foto: Wolfram Marx / SV Viktoria Bad Grund

Viktorias Vorsitzender Rüdiger Lösch zeigte sich mehr als zufrieden bei seiner Begrüßung, dass diese Idee zum Jubiläumsauftakt anscheinend genau die richtige war. Dem pflichteten auch Gemeindebürgermeister Harald Dietzmann und Ortsbürgermeister Holger Diener bei, die über die Tradition hinaus die Wertschätzung für die Arbeit des SV Viktoria Bad Grund innerhalb des Sportparks Teufelstal, in der Ortsgemeinschaft und die Region hervorhoben.

Eintrag ins „Ehrenbuch“

Diener hatte auch das Ehrenbuch der Bergstadt Bad Grund mitgebracht, in die sich die Anwesenden eintrugen. Wolfram Marx, Vorstandsvertreter des KSB Göttingen-Osterode, überreichte die KSB-Ehrengabe zum 100. Geburtstag in Form einer gläsernen Stehle mit Gravur, ehe er in seiner Eigenschaft als Festausschussmitglied die Anmoderation vornahm.

Interessant fand er die Mischung der Gäste von der Altersstruktur her. Von 17 bis über 80 Jahren waren alle Altersgruppen vertreten, die sich später dann teilweise selbst oder auch ihre Väter oder Großväter auf den Bergbau-Bildern erkennen sollten. Als Klaus Lehmberg und Volker Sturm das Licht ausmachen ließen, gab es schon eine gespannte Erwartungshaltung. Die beiden spulten die Dias nicht nur einfach so ab, sondern hielten einen Dialog untereinander und auch mit dem interessierten Publikum. Die Arbeitsweisen unter Tage wurden beleuchtet und hinterfragt und es wurden bewusst zwei Pausen eingelegt, um den Dialog aktiv zu leben.

Klaus Lehmberg als Fotograf brachte zu seinen Bildern immer wieder Volker Sturm ins Spiel mit Fragen wie: „Sag mal Volker, was passte den da so an gebrochenem Gestein in die Schaufel eines Fahrladers?“ Sein Fachwissen gab dieser ohne Manuskript preis und es kam immer wie aus der Pistole geschossen – das beeindruckte.

Unterhaltsamer Abend

Nach rund zwei Stunden ging ein unterhaltsamer Abend mit dem Bild des Erzbergwerks „Hilfe Gottes“ mit dem Achenbachschacht im Schnee vom Heinz-Grupe-Haus aus fotografiert zu Ende. Langanhaltender Beifall war das Lob für Sturm und Lehmberg, die es geschafft hatten, die Anwesenden mit „Zurück zu den Wurzeln“ zu nehmen und auch denen, die in der Bergstadt noch nicht so tiefe Wurzeln haben, das Gefühl zu geben, wie wichtig der Bergbau einst und auch noch heute für die Region, die Bergstadt und vor allem den SV Viktoria Bad Grund war und ist.

Aufgrund der großen Nachfrage ist eine Wiederholung des Dia-Dialog im Herbst vorgesehen. Jetzt geht es beim SV Viktoria erst einmal mit den Vorbereitungen für das Fest-Wochenende zu Pfingsten weiter.